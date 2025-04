Зеленски: Русия е използвала севернокорейска ракета при нападение срещу Киев

С мята се, че Русия е използвала севернокорейска балистична ракета при нападението срещу Киев, при което вчера загинаха най-малко 12 души, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

"Ако се потвърди, че ракетата е произведена в Северна Корея, това ще послужи като още едно доказателство за престъпния съюз между Русия и Пхенян", написа Зеленски в "Телеграм".

В момента украинските разузнавателни служби проверяват подробностите, като произходът на ракетата все още не е потвърден.

Комбинираната атака с дронове и ракета засегна украинската столица рано сутринта, като според местните власти са загинали най-малко 12 и са ранени около 90. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че сред загиналите има поне шест деца.

Зеленски добави, че руските сили са се опитали да използват масирани въздушни удари като прикритие за засилени наземни атаки, но те са били отблъснати, отбелязва Ройтерс.

