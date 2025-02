Ким Чен-ун обеща да продължи да подкрепя Русия

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун отправи критики срещу тристранното военно сътрудничество между САЩ, Япония и Южна Корея, което според него е отговорно за повишаване на напрежението в региона и обеща контрамерки, включително по-нататъшно развитие на ядрените сили на Пхенян, предаде Ройтерс.

Ким заяви, че разполагането на ядрени стратегически средства от страна на САЩ, военните учения и военното сътрудничество с Япония и Южна Корея предизвикват военен дисбаланс в региона и поставят сериозно предизвикателство пред средата за сигурност, съобщи КЦТА.

Kim Jong-un spoke about the war in Ukraine. He once again expressed support for Russia's actions during the SVO.



According to him, the army and people of the DPRK will always support and encourage the just cause of the Russian army and people to protect their sovereignty,… pic.twitter.com/0apQaZdztA