С илно милитаризираната руска територия Калининград, вклинена между две страни членки на НАТО, се превръща във все по-сериозен източник на напрежение. Анализатори по сигурността предупреждават, че регионът може да се окаже потенциална гореща точка за пряк сблъсък между Москва и Алианса.

Калининград е руски ексклав с площ малко по-голяма от американския щат Кънектикът и население от около един милион души. Той е географски отделен от основната територия на Русия и обхваща северната половина на това, което до Втората световна война е било германската територия Източна Прусия. Червената армия я превзема през април 1945 г., а в края на войната победителите съюзници я разделят между Съветския съюз и Полша, като Кьонигсберг е преименуван на Калининград.

Двойната роля: Крепост и уязвимост

От стратегическа гледна точка, Калининград предоставя на Русия платформа за противовъздушна отбрана, ракетни и военноморски сили, които могат да проектират мощ дълбоко в Северна и Централна Европа. Според публикации в The Independent, ексклавът също така ограничава способността на силите на НАТО да достигнат по суша до балтийските държави членки.

В същото време обаче, неговото разположение го прави изключително уязвим. Тъй като е „заключен“ между две държави от НАТО, Полша и Литва, за Москва би било трудно да го снабдява или защитава в случай на война.

Ескалация на напрежението след 2022 г.

Напрежението в региона рязко се покачи след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. Като пример за това, в събота полетите на главното летище в Калининград бяха спрени за няколко часа заради обявена тревога за дронове. Това се случи, след като руски товарен кораб, свързан с военните, беше ударен от дронове и се запали във Финския залив.

В отговор на руската агресия, НАТО предприе решителни стъпки за укрепване на източния си фланг. Алиансът се разшири в региона, като Финландия и Швеция се присъединиха съответно през 2023 г. и 2024 г., променяйки из основи стратегическия пейзаж в Балтийско море.

Москва възприема нарастваща заплаха за Калининград. През май руските власти реагираха остро на изявление на литовския външен министър, който заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва способността си да „проникне в малката крепост, която са изградили в Калининград“ и да унищожи противовъздушната ѝ отбрана. Впоследствие руските посолства в Европа изтъкнаха в социалните мрежи това, което Москва смята за заплашителни военни маневри на НАТО и „ястребова“ реторика.

От своя страна, западен военен служител е заявил пред репортери, че в средата на август 2026 г. десетки самолети на НАТО са участвали в необявена операция около Калининград. Целта е била да се демонстрира способността на Алианса да прекъсне радио и радарните връзки на ексклава, както и неговата ПВО в случай на конфликт. НАТО твърди, че е увеличило присъствието си в Балтийско море отчасти в отговор на заплахи за критична подводна енергийна и комуникационна инфраструктура и призова Москва да прекрати „все по-безразсъдното си поведение“.

Руският президент Владимир Путин предупреди през октомври Запада да не ескалира противопоставянето заради Украйна, заплашвайки Калининград. Москва се зарече да защитава ексклава, ако е необходимо, и с ядрено оръжие, на фона на „безотговорната ядрена реторика“, според оценката на Алианса.

Според анализатори по сигурността, всяка грешна преценка може да доведе до пряка военна конфронтация, а Калининград, по силата на своето местоположение, би бил потенциален епицентър. Сред възможните катализатори за конфликт се посочват инциденти с дронове, прекъсване на критична инфраструктура, разполагане на нови големи ракетни системи или всяко действие, което Москва би възприела като опит на НАТО да наложи блокада на ексклава.