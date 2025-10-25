Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

У краинската армия си е върнала контрола над село Торске, което е важно за отбраната на град Лиман, съобщи в Telegram украинският генерален щаб, цитиран от ДПА.

До 100 руски войници са били убити, а други са били пленени по време на сраженията, допълват украинските военни.

Информацията все още не може да бъде потвърдена от независим източник, отбелязва ДПА.

Торске е село в северната част на Донецка област. Преди войната там са живели над 1000 души, но сега то е почти напълно разрушено.

Малко след началото на войната селото беше превзето от руските войски, а след това е украинците си върнаха контрола над него по време на тяхната офанзива през 2022 г. Наскоро то отново беше превзето от руснаците.

Торске е важно поради местоположението си на хълм на брега на река Жеребец. Тази река образува естествена бариера и затруднява напредъка на войските към Лиман, само на 13 километра на запад, и към агломерацията около Славянск и Краматорск зад него, която руската армия досега не е успяла да превземе, отбелязва ДПА.