ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

С лед подновените руски удари на 27 януари по петролопровода „Дружба“, довели до прекъсване на доставките на суров петрол за Унгария и Словакия, разговаряхме с държавите от ЕС и Украйна, за да се възстанови снабдяването с петрол за Будапеща и Братислава".

Това се посочва в съвместно изявление на председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране. Украинците приветстваха и приеха това предложение. Европейски експерти са на разположение незабавно.

Водещата задача е осигуряването на енергийната сигурност за всички европейски граждани. ЕК ще продължи да работи със заинтересованите страни за осигуряването на други пътища за пренос на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа.

Говорител на ЕК уточни на пресконференция след разпространяването на изявлението, че днес Украйна е приела предложеното европейско съдействие. В отговор на въпроси той добави, че в последните четири години Русия многократно и целенасочено обстрелва украинската енергийна инфраструктура.

"Затова искаме веднъж завинаги да прекратим вноса на изкопаеми горива от Русия", поясни той.

Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна

По неговите думи въпросът с доставките по петролопровода "Дружба" не следва да се обвързва с осигуряването на заем от ЕС за Украйна и с разширяването на европейските санкции срещу Русия. Засега нямаме новини по отношение на санкциите и заема, разговорите продължават, уточни той. За заема има увереност, че може да се постигне някакъв напредък скоро.

След прекъсването на доставките по петролопровода Унгария обяви, че няма да изпълни решението на Европейския съвет от декември, което тогава подкрепи, за осигуряване на заем за Киев. Будапеща същевременно отказа да гласува за въвеждане на нови санкции срещу Русия и не осигурява необходимото единодушие за начало на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Унгарският премиер Виктор Орбан обвърза решенията по тези въпроси с възобновяването на доставките на руски петрол за неговата страна.