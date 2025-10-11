Свят

Двама убити и петима ранени при руски въздушен удар в Донецка област

Руските удари са нанесли щети на девет къщи - частни жилища, и една църква

11 октомври 2025, 19:24
Двама убити и петима ранени при руски въздушен удар в Донецка област
Източник: БТА

Н ай-малко двама души бяха убити и още 5 души са ранени при руски въздушен удар днес по град Костянтиновка в Донецка област, съобщи в "Телеграм" Вадим Филашкин, началник на областната военна администрация, цитиран от Укринформ.

"Руснаците отново атакуваха града с въздушни бомби. Най-малко двама души са загинали, а пет са ранени. Убитите са двама мъже, местни жители, на 49 и 56 години", написа Филашкин.

Полицията е открила на мястото на удара и двегодишно момче. Детето е невредимо, но баща му и дядо му са ранени. Момчето е било евакуирано в град Краматорск.

Филашкин добави, че руските удари са нанесли щети на девет къщи - частни жилища, и една църква.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Руски въздушен удар Костянтиновка Донецка област Загинали Ранени Цивилни жертви Вадим Филашкин Разрушения Война Атака
Последвайте ни

По темата

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Двама убити и петима ранени при руски въздушен удар в Донецка област

Двама убити и петима ранени при руски въздушен удар в Донецка област

Как да си обмените левовете в пощата

Как да си обмените левовете в пощата

pariteni.bg
Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полската опозиция протестира срещу мигрантската политика на премиера Туск

Полската опозиция протестира срещу мигрантската политика на премиера Туск

Свят Преди 35 минути

Според непотвърдени данни в митинга участват няколко хиляди души

.

САЩ няма да разполага американски войски в Газа

Свят Преди 1 час

Това заяви главнокомандващият адмирал Брад Купър

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Свят Преди 2 часа

Той бе диагностициран през май

,

„Китай не се страхува“: жителите на Пекин отхвърлят заплахата от мита на Тръмп

Свят Преди 3 часа

В петък американският президент внезапно обяви, че САЩ ще наложат допълнителни 100% мита върху целия китайски внос от 1 ноември „или по-рано“

След срещата в Ню Йорк – нов разговор между Зеленски и Тръмп

След срещата в Ню Йорк – нов разговор между Зеленски и Тръмп

Свят Преди 3 часа

Това съобщи ръководителят на канцеларията на украинския президент

,

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Свят Преди 3 часа

Над 300 сигнала за помощ само от един град, пътища край лагуната Мар Менор са затворени

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

Свят Преди 4 часа

Това беше изтъкнато в изявление на британския министър на отбраната Джон Хили

,

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Свят Преди 4 часа

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

Доналд Туск

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Свят Преди 4 часа

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Любопитно Преди 4 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Никола Бургазлиев

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

България Преди 6 часа

Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се отменя

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

България Преди 6 часа

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”

Слави Трифонов постави темата за свободата на словото и защитата на личния живот остро в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

България Преди 6 часа

Лидерът на „Има такъв народ“

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 6 часа

Кметът на Варна остава в ареста, защитен свидетел говори за 20 000 лв.

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

Свят Преди 7 часа

Руски удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Любопитно Преди 7 часа

Всеки нов път започва с малка крачка, направена със смелост и надежда

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Кралица, Момиче, Любовница или Хазяйка: Коя е женската ти енергия?

Edna.bg

Могат и сами: Звездните дами, които нямат моден стилист

Edna.bg

Официално: Ратко Достанич е новият наставник на Славия

Gong.bg

ЦСКА 1948 победи сърби в приятелски мач

Gong.bg

Разрушават хотел и аквапарк в Елените: ДНСК ще нареди на собствениците да ги съборят за своя сметка

Nova.bg

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

Nova.bg