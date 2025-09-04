Десетки загинали при руски удари в Донецка област

О бщо 11 мирни граждани са загинали вчера в украинската Донецка област, а 16 други са били ранени, предаде Укринформ, като цитира публикация на Вадим Филяшкин, ръководител на донецката областна администрация.

При руски въздушен обстрел загина цивилен, а 13 души са ранени в Донецка област

Девет души са били убити в град Константиновка, по една жертва има в градовете Сиверск и Каленики. По-рано Укринформ съобщи, че при руския артилерийски обстрел и удари с дронове по Костянтиновка вчера са загинали девет цивилни и са били ранени други седем.

Донецка област отново под oбстрел, жертви и ранени

От началото на пълномащабното нашествие в Донецка област са били убити 3578 души, а 8013 са били ранени. Това не включва убитите и ранените от Мариупол и Волноваха.