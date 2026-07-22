Свят

Глобален срив в социалните мрежи Facebook и Instagram

Платформите на Meta бяха недостъпни за хиляди потребители по света

Обновена преди 26 минути / 22 юли 2026, 15:59
Глобален срив в социалните мрежи Facebook и Instagram
Източник: iStock/Getty Images
  • Facebook и Instagram претърпяха глобален срив, като хиляди потребители съобщиха за проблеми с достъпа до мобилните приложения, уебсайтовете и Messenger.
  • Прекъсването засегна над 5000 потребители, като най-много сигнали имаше за Facebook (около 4400) и Instagram (близо 600).
  • Това е вторият голям срив на платформите на Meta за кратък период, а броят на оплакванията започна да намалява, въпреки че част от потребителите все още имаха проблеми.

Социалните платформи на американската компания Meta претърпяха прекъсване на работата си в сряда, съобщава Downdetector, сайтът за проследяване на онлайн сривове.

В България социалните мрежи продължават да работят нормално към момента. 

Според данните на платформата потребители са докладвали проблеми с достъпа до Facebook и Instagram.

От около 10:40 ч. по Гринуич хиляди потребители са съобщили за затруднения както с мобилните приложения, така и с уебсайтовете на двете социални мрежи.

Downdetector събира информация въз основа на сигнали, изпратени от самите потребители, което означава, че реалният брой на засегнатите хора може да е по-голям.

Това е вторият глобален срив на Facebook и Instagram от началото на неделя.

Прекъсването, започнало около 12:45 ч., е засегнало над 5000 потребители на двете социални платформи.

Към 13:00 ч. около 4400 души са съобщили, че имат проблеми с достъпа до Facebook, а близо 600 потребители са докладвали затруднения с Instagram.

Един потребител на Facebook написа:

„Ох, пак е паднал. Получавам: „Съжаляваме, нещо се обърка. Работим по проблема и ще го отстраним възможно най-скоро.“

Друг потребител коментира:

„Instagram, спри да се сриваш на всеки три дни.“

Потребители съобщиха и за проблеми с използването на Facebook Messenger.

Хиляди хора в САЩ и Испания също са изпитали затруднения с платформите.

  • Все още ли са недостъпни Facebook и Instagram?

За някои потребители - да.

Броят на оплакванията започна да намалява около 13:40 ч., когато сигналите за прекъсване спаднаха до около 100 за Facebook и приблизително 310 за Instagram.

Meta, която притежава Facebook, Instagram и WhatsApp, съобщава на страницата си за състоянието на услугите, че няма известни проблеми.

Предишният срив в неделя достигна своя пик около 9:00 ч., когато около 5200 потребители на Facebook във Великобритания не са могли да получат достъп до профилите си или да публикуват съдържание.

Потребители, които са се опитвали да използват настолните версии на платформите, са виждали съобщение, че профилите им са „временно недостъпни“.

„Вашият акаунт в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме проблемът да бъде отстранен скоро. Моля, опитайте отново след няколко минути, гласяло съобщението.

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