Шокиращо видео: Разгневен леопард нахлу в магазин за алкохол и нападна служител

О хранителни камери заснеха шокиращ инцидент в индийския град Тодарайсинг, при който леопард нахлу в магазин за алкохол и напада продавача. Дивото животно се промъкнало в складовото помещение на обекта и се хвърлило директно върху 25-годишния собственик Санджай Гурджар. Внезапната атака предизвикала паника сред хората в района, а вирусните кадри от нападението бързо обиколиха световните медии.

Leopard barges into a liquor store in India, attacking the employee. pic.twitter.com/lYK6xrGIVq — Blanche Victoria (@tammytabby) July 22, 2026

Кървавата борба за оцеляване в склада

Според разпространения видеозапис, 5-годишният мъжки леопард е замахнал с ноктите си към младия мъж и го е сграбчил за раменете. В сградата се чуват виковете на ужасени очевидци, докато Гурджар се опитва да отблъсне хищника с голи ръце. Благодарение на бързата си реакция, той успява да оттласне животното и хуква към изхода, спасявайки живота си на косъм.

Въпреки преживения шок и сериозните си наранявания, бягайки от магазина, Санджай Гурджар успява да дръпне металната щора на обекта и да затвори разярения леопард вътре. По този начин той предотвратява възможността хищникът да излезе отново на улицата и да застраши живота на преминаващите граждани. Минути след като заключва обекта, 25-годишният мъж губи съзнание от преживения стрес.

След като е затворено в капана на магазина, дивото животно започва да се промъква под рафтовете, събаряйки и чупейки десетки бутилки с алкохол. Видеоклипът показва как хищникът се опитва да намери изход, докато отвън започват да се събират органите на реда и разтревожени местни жители, очакващи пристигането на специализираните екипи за диви животни.

Shocking video shows leopard barge into liquor store and maul terrified worker https://t.co/UaZxEtAT6T pic.twitter.com/CUbhSt5ts2 — New York Post (@nypost) July 21, 2026

Поредица от нападения в града

Допълнителните записи от охранителните камери в района разкриват, че преди да нахлуе в търговския обект, леопардът е нападнал друг мъж на улицата, 40-годишния Фатех Лал Коли. Малко преди 9 часа сутринта същият хищник е атакувал и доброволен горски работник, докато се е разхождал из жилищните квартали в северната част на града, сеейки страх сред населението.

Акцията по залавянето на леопарда

След получаването на съобщенията за нападенията, специалисти по дивата природа пристигат на мястото и започват операция по заграждане и неутрализиране на животното. Екипите успяват да проследят леопарда вътре в магазина и около 14:00 часа го упояват със стрела, след което го изнасят безопасно в специална клетка за последващ преглед и пускане в дивата природа.

Собственикът на магазина Санджай Гурджар е транспортиран в болница с наранявания по ръката, рамото и носа. Другите двама мъже, нападнати от леопарда по-рано през деня, също са получили медицинска помощ за постадалите си крайници. Лекарите потвърждават, че няма опасност за живота на нито един от ранените, но гражданите остават уплашени от зачестилите случаи на диви животни в населените места.