САЩ оборудват Националната следствена служба с модерна техника за радиологичен контрол

М инистерството на енергетиката на САЩ ще дари на Националната следствена служба на България съвременно оборудване за радиологичен контрол, съобщиха от Американското посолство в София.

"Съединените щати се гордеят, че си партнират с България за укрепване на общата сигурност и предотвратяване на незаконния трафик на ядрени и радиоактивни материали", посочват от дипломатическата мисия.

Българското МВР и департаментът по енергетика към Националната администрация по ядрена сигурност на САЩ са подписали споразумение за сътрудничество

"Чрез Програма "Втора линия на защита" на Министерството на енергетиката на САЩ Националната следствена служба ще получи съвременно оборудване за радиологичен контрол, което ще подобри способността на отговорните власти да откриват радиоактивни материали, ще повиши безопасността на служителите и ще подпомогне разследванията при радиологични инциденти", поясняват от посолството на САЩ.

Това дарение е пореден резултат на силното сътрудничество между Съединените щати и България в противодействието на незаконния трафик на ядрени материали и други транснационални заплахи за сигурността.

САЩ даряват средства на България за диагностична техника

"Заедно изграждаме по-силни способности за защита на своите граждани и правим държавите си по-безопасни", добавят от посолството на САЩ в София.