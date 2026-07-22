България

Пороен дъжд заля Варна, множество сигнали за наводнения

Наводнение е регистрирано и в сградата на Община Варна

Николай Киров Николай Киров

22 юли 2026, 16:08
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С илна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за броени минути. Интензивният валеж бързо претовари отводнителната система в града, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода.

Над 100 сигнала са постъпили при дежурния в Община Варна в следобедните часове вследствие на пороя.

Проливен дъжд наводни улици в Благоевград

Кадри в социалните мрежи показват автомобили, които буквално плават в подлезите на Варна и вода, стичаща се по улици и тротоари, като река.

Подадените сигнали са предимно за наводнени улици, подлези и помещения, неработещи светофарни уредби, разместени капаци на шахти, както и за две паднали дървета на ул. „Атанас Калчев“ в район „Аспарухово“.

В различни точки на Варна се образуваха задръствания, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението.

Всички сигнали се насочват своевременно за отработване към компетентните дирекции на Община Варна, както и към останалите отговорни институции. 

Наводнение е регистрирано и в сградата на Община Варна, в сектор „Гражданско състояние“, където се предприемат необходимите действия за ограничаване на последствията.

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В съседна Добричка област най-много дъжд се е изсипал в Тервел и Владимирово - по 60 литра на квадратен метър. По данни на дежурните в хидрометеорологична станция Добрич до 15.30 часа 50 литра на кв. метър е регистрираният валеж от валежомерна станция в Карапелит. Количеството дъжд паднало в Добрич е 41 литра на кв. метър, в Дуранкулак - 35 л/кв. м. Най-малко валежът е бил в района на Спасово - 28 л/кв. м, Каварна - 21 л/кв. м и Оброчище - 10 л/кв. м.

При необходимост гражданите могат да подават сигнали на сигнали телефон 112. 

Редактор: Николай Киров
Източник: Община Варна, БГНЕС    
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Пороен дъжд заля Варна, множество сигнали за наводнения

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