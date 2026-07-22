Разследват челен сблъсък с жертва в София от днес

Ж ена загина при тежка катастрофа на „Пернишко шосе“, задържан е 41-годишен шофьор, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

СГП ръководи разследването на тежкото пътнотранспортно произшествие. Загиналата жена е на 63 години.

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Според данните по разследването катастрофата е станала днес на ул. „Пернишко шосе“ в София, в посока от столицата към Перник. По първоначална информация при управление на лек автомобил са били нарушени правилата за движение по пътищата, вследствие на което е последвал челен сблъсък с насрещно движеща се кола. При инцидента по непредпазливост е причинена смъртта на водачката на другия автомобил.

Досъдебното производство е образувано незабавно с оглед на местопроизшествието. Двата автомобила, участвали в катастрофата, са иззети като веществени доказателства.

Разследването се води от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ при СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

От прокуратурата уточняват, че продължава събирането и проверката на доказателства за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкия пътен инцидент.