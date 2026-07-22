Технологии

Samsung адаптира сгъваемите си смартфони към хората

Компанията представи новото поколение на сгъваемите смартфони от серията Galaxy Z, като тя получава и трети представител. Той съчетава най-доброто от другите два модела, а трите заедно предлагат най-новите интелигентни и персонални технологии

Мартин Дешев Мартин Дешев

22 юли 2026, 16:02
Samsung адаптира сгъваемите си смартфони към хората
Източник: Vesti.bg

Samsung представи новото поколение на своите сгъваеми смартфони от серията Galaxy Z. Гамата расте и с трето предложение, което съчетава най-доброто от другите два модела, за да предложи и балансирано решение.

Общото и между трите е, че предлагат най-новото поколение хардуер на Samsung, в комбинация с най-новия софтуер и усъвършенствани AI функции и алгоритми. Тяхната цел е да направят устройствата възможно най-адаптирани към ежедневието и живота на своите собственици.

Източник: Vesti.bg

Galaxy AI например е оптимизиран за сгъваемите устройства, като акцентира над мултитаскинга и лесното управление на приложенията и множеството функции на телефоните. За това помага и Gemini на Google.

Най-новото предложение е Galaxy Z Fold8. Това е по-компактен модел на досегашния Fold. По размери напомня на по-малкия Galaxy Z Flip8, но се разгръща като книга, а не като мида. Galaxy Z Fold8 е с тегло от 201 гр и е най-лекият Fold модел досега. Има 5,5-инчов Dynamic AMOLED 2Х външен дисплей със 120Hz опресняване и 7,6-инчов вътрешен екран със същия тип панел и опресняване. 

Източник: Vesti.bg

Той е достатъчно компактен за лесно използване с една ръка, а по-широкият преден дисплей улеснява писането и сърфирането. По-малкият му размер обаче не означава по-слаб хардуер.

Напротив, процесорът е същият като при другите - Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с 12GB RAM и 256GB или 512GB памет. Има и опция с 16GB RAM и 1ТВ памет като при по-големия Galaxy Fold8 Ultra. 

Източник: Vesti.bg

Този модел запазва по-големия 6,5-инчов външен екран и 8-инчовия вътрешен дисплей. Също са Dynamic AMOLED 2X с по 120Hz опресняване и Vision Booster технология. Това предлага и Galaxy Z Flip8, който запазва своя 6,9-инчов основен дисплей и малкия 4,1-инчов Super AMOLED Cover екран.

Още нещо важно и за трите модела. Те използват ново поколение на пантата, което прави движението на двете половини още по-плавно и леко. Докато при някои предишни модели това движение беше твърде "стегнато", сега е доста по-добре балансирано и плавно, без усещане на механизмите. Има и магнити, които да придържат двете половини затворени. Нашият досег и с трите модела ни доказа, че напредъкът е осезаем.

Източник: Vesti.bg

При това не само при пантите. Galaxy Z Fold8 ще предлага батерия от 4800mAh, което е добро постижение, имайки предвид, че устройството е тънко 4,5 мм, когато е разгънато. Поддържа и 45W бързо презареждане с кабел и 20W безжично. 

Толкова е и при другите два смартфона, но там батериите са съответно 5000mAh за Galaxy Z Fold8 Ultra и 4300mAh за Galaxy Z Flip8. 

Камерите също са на ниво. Galaxy Z Flip8 предлага познатата комбинация от 50МР основна широкоъгълна камера и 12МР ултраширокоъгълна камера. При вътрешния дисплей има 10МР селфи камера.

Източник: Vesti.bg

При Galaxy Z Fold8 Ultra имаме най-много камери: две по 10МР при всеки от дисплеите и тройна основна на гърба. Тя е с комбинация 200МР+50МР+10МР. Последната предлага 3х оптично увеличение. Galaxy Z Fold8 предлага същите две селфи камери, но основната камера е 2х50МР като при Flip8.

Двата Fold модела предлагат познатия за формата мултитаскинг и се възползват от големия основен екран с практична лента със задачи, лесно групиране на приложения в различни прозорци и т.н. Малкият Flip отново предлага Flex функциите, включително на камерата и поддръжка на повече приложения на Cover екрана.

Източник: Vesti.bg

И трите смартфона предлагат новото поколение AI функции, включително Now Brief и Now Nudge. С тяхна помощ смартфоните опознават ежедневието и предпочитанията на своите собственици и могат да се адаптират към тях. Например да запази локацията за среща, да улесни въвеждането на събития в календара с минимум действия от потребителя и др. Now Brief например дори може да разпознава кога шофираме и автоматично запомня къде сме паркирали.

Източник: Vesti.bg

Разбира се, повече персонализиран AI означава и работа с много лични данни. Затова те са защитени още на хардуерно ниво с платформата Samsung Knox Matrix, Knox KEEP, Knox Vault и Personal Data Engine. 

Интерфейсът One UI 9.0 надгражда с още по-лесно управление на AI функциите, както интелигентни предупреждения за потенциални рискове за поверителността. Например, ако някое приложение прави необичайни опити за достъп до фонови разрешения. 

Източник: Vesti.bg

Трите модела дебютират на пазара още сега за предварителни поръчки до 6 август т.г. За този период Samsung предлага отстъпки до 200 евро в зависимост от модела и паметта. Самите цени стартират от 2199 евро за Galaxy Z Fold8 Ultra, 1999 евро за Galaxy Z Fold8 и 1299 евро за Galaxy Z Flip8. Всички те идват и с 6 месеца безплатен абонамент за Google AI Pro. 

Редом с тях Samsung представи и новите си часовници Galaxy Watch Ultra2 и Watch9. Те засилват фокуса над здравните данни и интелигентното им използване и анализиране. Използват процесор Qualcomm SDW6100 с 2GB RAM и Wear OS 7 с надграждане от Samsung. 

Galaxy Ultra2 има по-голяма батерия - 800mAh, докато при Watch9 са 445mAh за 44мм и 390mAh за 40мм версиите. Предлагат се с освежен дизайн и нови каишки.

Основният фокус е AI интеграцията с акцент над здравето. Системата може да анализира повече здравни показатели, да следи за отклонения от установените норми, да анализира индикатори за апнея, да оценява състоянието на сърцето, колко е дневното кардио натоварване и как да се почива по-ефективно. Продажбите им започват от 7 август т.г., а цените стартират от 409 евро за Galaxy Watch9 и 749 евро за Galaxy Watch Ultra2.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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