Samsung адаптира сгъваемите си смартфони към хората

Samsung представи новото поколение на своите сгъваеми смартфони от серията Galaxy Z. Гамата расте и с трето предложение, което съчетава най-доброто от другите два модела, за да предложи и балансирано решение.
Общото и между трите е, че предлагат най-новото поколение хардуер на Samsung, в комбинация с най-новия софтуер и усъвършенствани AI функции и алгоритми. Тяхната цел е да направят устройствата възможно най-адаптирани към ежедневието и живота на своите собственици.
Galaxy AI например е оптимизиран за сгъваемите устройства, като акцентира над мултитаскинга и лесното управление на приложенията и множеството функции на телефоните. За това помага и Gemini на Google.
Най-новото предложение е Galaxy Z Fold8. Това е по-компактен модел на досегашния Fold. По размери напомня на по-малкия Galaxy Z Flip8, но се разгръща като книга, а не като мида. Galaxy Z Fold8 е с тегло от 201 гр и е най-лекият Fold модел досега. Има 5,5-инчов Dynamic AMOLED 2Х външен дисплей със 120Hz опресняване и 7,6-инчов вътрешен екран със същия тип панел и опресняване.
Той е достатъчно компактен за лесно използване с една ръка, а по-широкият преден дисплей улеснява писането и сърфирането. По-малкият му размер обаче не означава по-слаб хардуер.
Напротив, процесорът е същият като при другите - Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с 12GB RAM и 256GB или 512GB памет. Има и опция с 16GB RAM и 1ТВ памет като при по-големия Galaxy Fold8 Ultra.
Този модел запазва по-големия 6,5-инчов външен екран и 8-инчовия вътрешен дисплей. Също са Dynamic AMOLED 2X с по 120Hz опресняване и Vision Booster технология. Това предлага и Galaxy Z Flip8, който запазва своя 6,9-инчов основен дисплей и малкия 4,1-инчов Super AMOLED Cover екран.
Още нещо важно и за трите модела. Те използват ново поколение на пантата, което прави движението на двете половини още по-плавно и леко. Докато при някои предишни модели това движение беше твърде "стегнато", сега е доста по-добре балансирано и плавно, без усещане на механизмите. Има и магнити, които да придържат двете половини затворени. Нашият досег и с трите модела ни доказа, че напредъкът е осезаем.
При това не само при пантите. Galaxy Z Fold8 ще предлага батерия от 4800mAh, което е добро постижение, имайки предвид, че устройството е тънко 4,5 мм, когато е разгънато. Поддържа и 45W бързо презареждане с кабел и 20W безжично.
Толкова е и при другите два смартфона, но там батериите са съответно 5000mAh за Galaxy Z Fold8 Ultra и 4300mAh за Galaxy Z Flip8.
Камерите също са на ниво. Galaxy Z Flip8 предлага познатата комбинация от 50МР основна широкоъгълна камера и 12МР ултраширокоъгълна камера. При вътрешния дисплей има 10МР селфи камера.
При Galaxy Z Fold8 Ultra имаме най-много камери: две по 10МР при всеки от дисплеите и тройна основна на гърба. Тя е с комбинация 200МР+50МР+10МР. Последната предлага 3х оптично увеличение. Galaxy Z Fold8 предлага същите две селфи камери, но основната камера е 2х50МР като при Flip8.
Двата Fold модела предлагат познатия за формата мултитаскинг и се възползват от големия основен екран с практична лента със задачи, лесно групиране на приложения в различни прозорци и т.н. Малкият Flip отново предлага Flex функциите, включително на камерата и поддръжка на повече приложения на Cover екрана.
И трите смартфона предлагат новото поколение AI функции, включително Now Brief и Now Nudge. С тяхна помощ смартфоните опознават ежедневието и предпочитанията на своите собственици и могат да се адаптират към тях. Например да запази локацията за среща, да улесни въвеждането на събития в календара с минимум действия от потребителя и др. Now Brief например дори може да разпознава кога шофираме и автоматично запомня къде сме паркирали.
Разбира се, повече персонализиран AI означава и работа с много лични данни. Затова те са защитени още на хардуерно ниво с платформата Samsung Knox Matrix, Knox KEEP, Knox Vault и Personal Data Engine.
Интерфейсът One UI 9.0 надгражда с още по-лесно управление на AI функциите, както интелигентни предупреждения за потенциални рискове за поверителността. Например, ако някое приложение прави необичайни опити за достъп до фонови разрешения.
Трите модела дебютират на пазара още сега за предварителни поръчки до 6 август т.г. За този период Samsung предлага отстъпки до 200 евро в зависимост от модела и паметта. Самите цени стартират от 2199 евро за Galaxy Z Fold8 Ultra, 1999 евро за Galaxy Z Fold8 и 1299 евро за Galaxy Z Flip8. Всички те идват и с 6 месеца безплатен абонамент за Google AI Pro.
Редом с тях Samsung представи и новите си часовници Galaxy Watch Ultra2 и Watch9. Те засилват фокуса над здравните данни и интелигентното им използване и анализиране. Използват процесор Qualcomm SDW6100 с 2GB RAM и Wear OS 7 с надграждане от Samsung.
Galaxy Ultra2 има по-голяма батерия - 800mAh, докато при Watch9 са 445mAh за 44мм и 390mAh за 40мм версиите. Предлагат се с освежен дизайн и нови каишки.
Основният фокус е AI интеграцията с акцент над здравето. Системата може да анализира повече здравни показатели, да следи за отклонения от установените норми, да анализира индикатори за апнея, да оценява състоянието на сърцето, колко е дневното кардио натоварване и как да се почива по-ефективно. Продажбите им започват от 7 август т.г., а цените стартират от 409 евро за Galaxy Watch9 и 749 евро за Galaxy Watch Ultra2.