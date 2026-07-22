България

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

По време на инцидента около басейна не е имало спасител

Николай Киров Николай Киров

22 юли 2026, 17:09
Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг
Източник: iStock

Д ете на 7 години се удави в басейн на хотелски комплекс в курорта Слънчев бряг.

Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство по случая. Това съобщи пред БТА прокурор Христо Колев.

Дете се удави в басейн на хотел в Ахелой

Производството е за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност.

Детето е било на почивка в България заедно с родителите си. Семейството е от Полша.

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

По време на инцидента край басейна не е имало спасител.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Станимир Димитров    
удавено дете Слънчев бряг прокуратура
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

Пороен дъжд заля Варна, множество сигнали за наводнения

Пороен дъжд заля Варна, множество сигнали за наводнения

Пребит човек на трамвайна спирка в София

Пребит човек на трамвайна спирка в София

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Защо котките обичат да се крият

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

България Преди 39 минути

От Районната прокуратура в Пловдив продължават да събират доказателства

Снимката е архивна: Ученици маршируват в Международния лагер „Сонгдоуон“ в севернокорейския град Вонсан.

Спорният детски лагер в Северна Корея събра деца от Русия и Китай

Свят Преди 1 час

Страните изглежда са се сближили след 80-ата годишнина от Деня на победата в Китай, където севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин застанаха редом до китайския президент Си Дзинпин на военния парад в Пекин през септември

Разследват челен сблъсък с жертва в София от днес

Разследват челен сблъсък с жертва в София от днес

България Преди 1 час

Задържан е 41-годишен шофьор

Шокиращо видео: Разгневен леопард нахлу в магазин за алкохол и нападна служител

Шокиращо видео: Разгневен леопард нахлу в магазин за алкохол и нападна служител

Свят Преди 2 часа

Видео от охранителни камери в Индия засне как 5-годишен мъжки леопард нахлува в магазин за алкохол и напада 25-годишния му собственик. Пострадалият успява да отблъсне дивото животно и да го заключи вътре, преди да загуби съзнание

Samsung адаптира сгъваемите си смартфони към хората

Samsung адаптира сгъваемите си смартфони към хората

Технологии Преди 2 часа

Компанията представи новото поколение на сгъваемите смартфони от серията Galaxy Z, като тя получава и трети представител. Той съчетава най-доброто от другите два модела, а трите заедно предлагат най-новите интелигентни и персонални технологии

Глобален срив в социалните мрежи Facebook и Instagram

Глобален срив в социалните мрежи Facebook и Instagram

Свят Преди 2 часа

Платформите на Meta бяха недостъпни за хиляди потребители по света

Наистина ли Марк Кукурея си тръгна с трофея от Световното първенство в торба за боклук?

Наистина ли Марк Кукурея си тръгна с трофея от Световното първенство в торба за боклук?

Любопитно Преди 2 часа

Видеото, на което испанският национал Марк Кукурея напуска стадиона с нещо, изглеждащо като Световната купа в прозрачна торба, предизвика вълна от коментари. Истината зад кадрите обаче се крие в специалните подаръци за шампионите от ФИФА

9 идеи за свежи и леки летни салати

9 идеи за свежи и леки летни салати

Любопитно Преди 2 часа

Открий най-вкусните летни салати с пресни зеленчуци, протеин и ароматни дресинги. 🥗 Вдъхнови се и поръчай в Happy!

Прокурорската колегия запази Емилия Русинова

Прокурорската колегия запази Емилия Русинова

България Преди 3 часа

Решението бе взето единодушно в закрито заседание

Новата електронна услуга позволява активният ПИК да бъде сменен или деактивиран без посещение в офис на НОИ.

НОИ с нова услуга: Вече можете сами да сменяте или деактивирате своя ПИК

Парите ни Преди 3 часа

Новият код трябва да съдържа 10 символа, главни и малки букви, цифра и специален знак

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп одобри ядрена сделка със Саудитска Арабия

Свят Преди 3 часа

Споразумението ще бъде с продължителност 30 години и може да бъде обявено още в сряда, според официалния източник, който добавя, че то ще включва предоставяне на технологии и експертен опит от страна на американски компании за развитието на саудитската програма

,

Година затвор за собственик на заведение, сервирал десерт с мравки

Любопитно Преди 3 часа

Собственик на елитен ресторант в Южна Корея е заплашен от 1 г. затвор. Прокуратурата го обвинява, че е спечелил над $80 000 от десерт със сушени мравки, които са забранени за консумация в страната

Два трамвая се сблъскаха в Ротердам, много пострадали

Два трамвая се сблъскаха в Ротердам, много пострадали

Свят Преди 3 часа

Кадри от уебкамера показват как единият трамвай се врязва в задната част на другия

Родната къща на Адолф Хитлер

Край на култа: Превърнаха родната къща на Хитлер в полицейски участък

Свят Преди 3 часа

Над една трета от жилищата в строеж са концентрирани в пет бързо развиващи се района на София.

Истинската цена на ново жилище в София: Още 500 евро на квадрат след покупката

Парите ни Преди 3 часа

Colliers отчита средна офертна цена от 2070 евро на квадрат без ДДС

Синдромът на „бройката“: Защо мъжете се хвалят, а жените изпитват срам?

Синдромът на „бройката“: Защо мъжете се хвалят, а жените изпитват срам?

Любопитно Преди 4 часа

Броят на сексуалните партньори продължава да бъде обект на двойни стандарти и обществени стереотипи. Какво разкриват експертите за смущението, натиска и защо в интимния живот всъщност няма общовалидно понятие за „нормално“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Числата казват повече, отколкото предполагаме

Edna.bg

Латино идолът Марк Антъни стана баща за 8 път

Edna.bg

"Червено" море очаква Лудогорец в Унгария, над 5000 фенове на Апоел ТА ще подкрепят своите любимци

Gong.bg

Невиждан за български клуб разкош: ЦСКА летя с ултракомфортен самолет

Gong.bg

Силен порой по Черноморието, кола затъна в подлез във Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Дете се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

Nova.bg