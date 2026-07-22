Дете на 7 г. се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг

Д ете на 7 години се удави в басейн на хотелски комплекс в курорта Слънчев бряг.

Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство по случая. Това съобщи пред БТА прокурор Христо Колев.

Дете се удави в басейн на хотел в Ахелой

Производството е за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност.

Детето е било на почивка в България заедно с родителите си. Семейството е от Полша.

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

По време на инцидента край басейна не е имало спасител.