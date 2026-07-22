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НОИ с нова услуга: Вече можете сами да сменяте или деактивирате своя ПИК

Новият код трябва да съдържа 10 символа, главни и малки букви, цифра и специален знак

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

22 юли 2026, 15:07
НОИ с нова услуга: Вече можете сами да сменяте или деактивирате своя ПИК
Новата електронна услуга позволява активният ПИК да бъде сменен или деактивиран без посещение в офис на НОИ.   
Източник: istock

Персоналният идентификационен код (ПИК) на НОИ е част от ежедневието на много хора вече повече от двайсет години — той осигурява безплатен достъп до електронните услуги и справките на института. Досега обаче веднъж издаден код не можеше нито да се променя, нито да се деактивира. От началото на май тази година това се промени.

Как се издава и активира ПИК

ПИК може да бъде издаден на място в териториалните поделения и регионалните офиси на НОИ или чрез онлайн услугата на института. В тези случаи кодът се активира веднага. При заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) активирането е в рамките на два работни дни.

Новото: смяна и деактивиране по избор на потребителя

Основната промяна е, че вече всеки може сам да поиска смяна на своя активен ПИК или да го деактивира. Процесът минава през посочен от потребителя личен електронен адрес, на който се изпраща линк с указания за избор на нов код. Човек може да състави кода сам или да избере от предложените от системата варианти, отговарящи на изискванията за сигурност.

Как да възстановим забравен ПИК с временен код от НАП

Новият ПИК трябва да отговаря на следните условия:

- да съдържа 10 символа;

- поне една малка и една главна латинска буква;

- поне една цифра;

- поне един специален символ.

Според НОИ тези изисквания правят новия код по-защитен от опити за отгатване.

Какво се случва при деактивиране

Услугата позволява съществуващият ПИК да бъде деактивиран. Ако човек реши по-късно отново да ползва електронните услуги на НОИ, ще трябва да заяви нов код по някой от вече описаните начини — на място или през ССЕВ.

Важно уточнение: за да се възползва от възможността за промяна или деактивиране, потребителят трябва да разполага с вече активен ПИК — това е допълнителна мярка за защита на личните данни.

Потвърждение по имейл

След успешно изпълнена промяна или деактивиране потребителят получава на посочения от него имейл входящ номер на заявлението и потвърждение, че услугата е извършена успешно. При смяна на кода в съобщението се посочва и новият ПИК.

Без опашки и гишета: Как да следите осигуровките и данъците си онлайн

Самата електронна услуга е с интуитивен интерфейс, ограничено време на активност и вградени съобщения, които насочват потребителя стъпка по стъпка.

Новата функционалност дава на гражданите по-голям контрол върху достъпа до личните им данни и осигурителната информация. 

Автор: Маргарита Костадинова
Източник: НОИ    
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