Пребит човек на трамвайна спирка в София

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа мъж, обвинен, че е пребил друг човек на трамвайна спирка на бул. „Александър Стамболийски“ в София.

Според събраните до момента доказателства нападението е извършено в понеделник на спирката на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Одрин“.

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По данни на прокуратурата нападателят е нанесъл множество удари с ръце и крака на пострадалия пред погледите на множество граждани, като с действията си е нарушил грубо обществения ред и е демонстрирал явно неуважение към обществото.

На мъжа е повдигнато обвинение за хулиганство, за което законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода.

От прокуратурата уточняват, че обвиняемият е бил осъждан в миналото, но впоследствие е реабилитиран. Срещу него обаче има и друго висящо съдебно производство, свързано с причиняване на умишлено пътнотранспортно произшествие.

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Поради опасността да извърши ново престъпление прокурор е постановил задържането му за срок до 72 часа. Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в Софийския районен съд искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.