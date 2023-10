Опасност от свински грип във Великобритания: Здравните власти предупреждават за риск от нова епидемия

З дравните власти се опасяват, че тази зима Великобритания отново може да бъде засегната от свински грип.

Длъжностните лица призовават милиони британци, които имат право на това, да си поставят годишните ваксини преди началото на сезона.

Миналата зима грипът отне живота на повече хора, отколкото COVID-19, убивайки повече от 14 000 души. Но експертите се опасяват, че този сезон може да бъде още по-лош.

It is really important to look after your health this winter. If you are over 65 you can book vaccinations online, or check at your local pharmacy, or with your GP. Catching flu and COVID can be fatal as this article explains. https://t.co/RlJJeWr58i