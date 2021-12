Най-смъртоносните пандемии в историята

И сторията познава редица смъртоносни заболявания и пандемии - от свинския грип до Черната смърт и СПИН, отнели милиони човешки животи.

Учени: COVID-19 e само началото, спрете да унищожавате природата

Месец след като беше съобщено за него, жертвите на новия коронавирус, който причинява COVID-19, не надхвърляха 200.

Близо две години по-късно те са над 5,2 милиона, броят на заразените - над 264 милиона, а новият му вариант Омикрон буди тревоги сред здравните експертите и хората по света.

Най-ужасните заразни болести, които остават мистерия

Кои са страховитите пандемии, застрашавали цели континенти, сред които вече се нарежда и COVID-19?

ХИВ/СПИН

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН), причинен от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ), започва с кратко заболяване, което може да бъде сбъркано с лек грип и след това да остане дълго време в латентно състояние. Така носителят несъзнателно може да зарази много други жертви.

Информация за зараза със СПИН - 5 случая в САЩ, за първи път е изнесена преди 40 години - на 5 юни 1981 г. До края на 1982 г. е съобщено за 771 случая. През същата година 618 от жертвите умират.

Кошмарните вируси, създадени от човешка ръка

Към настоящия момент броят на заразените с ХИВ е от порядъка на 40 милиона души. Откакто вирусът е идентифициран, смъртните случаи са над 36 милиона.

Първоначално се смята, че вирусът засяга мъже със хомосексуална ориентация. Впоследствие се разбира, че обхватът му е по-широк. ХИВ може да се предаде чрез заразени кръв, други телесни течности и дори чрез кърма.

Първата записана епидемия в човешката история

Счита се, че вирусът за първи път се е появил при маймуни в Африка през 20-те години на миналия век. Най-засегната от ХИВ остава Субсахарска Африка.

На този етап няма лечение или ваксина. Благодарение на забавящите развитието на заболяването терапии, страдащите могат да очакват почти същата продължителност на живота като здравите хора.

Юстинианова чума

Произлязла от Китай, бубонната чума за първи път достига Европа около 540 г. след Христа. Болестта върлува на континента в продължение на 200 години. Смята се, че по това време населението на Европа е намаляло с около 50 процента.

Според историка Прокопий в пика си чумата убива по 10 000 души на ден в Константинопол. Тъй като няма място за погребване на телата, а и близките на покойниците се страхуват да ги заравят, улиците са осеяни с купища трупове и градът "мирише на смърт", разказва историкът.

Едва ли някога ще се узнае действителният брой на жертвите на Юстиниановата чума. Смята се, че тя е отнела между 25 милиона и 50 милиона човешки живота, което я прави една от най-смъртоносните.

Черна смърт

Черната смърт, вилняла из Азия и Европа през 40-те и 50-те години на 14-и век, е една от най-заразните пандемии в човешката история. Предполагаемите й жертви са между 75 милиона и 200 милиона.

Историците смятат, че появилата се в Китай бубонна чума е пренесена по Пътя на коприната през Крим до Европа.

Счита се, че по това време глобалното население е 475 милиона души. Черната смърт свежда броя им до около 350 милиона. На човечеството са необходими 200 години, за да се възстанови.

Норвежкият историк Оле Бенедиктов смята, че пандемията е отнела двойно повече човешки животи и е "отнесла" около 60 процента от населението на Европа.

Незначителни огнища на болестта продължават да възникват в Европа до XIX век, а в САЩ поне до 1908 г. През октомври 2017 г. най-смъртоносната епидемия от чумата в наши дни поразява Мадагаскар. Заразени са хиляди, жертвите са 170.

Испански грип

През 1918 г. светът все още се възстановява от опустошителната война в Европа. По същото време се появява нов щам на грипния вирус H1N1, който заразява 500 милиона души по света, в това число и в някои от най-отдалечените райони на планетата. Днес се смята, че испанският грип е отнел живота на минимум 50 милиона души, като е възможно жертвите му да нахвърлят 100 милиона.

Училища и театри остават затворени през 1919 и 1920 г., като някои от тях се използват като временни морги.

Произходът на пандемията е проследен до военно-полеви лазарет във Франция. През 2014 г. историкът Марк Хъмфрис допуска, че неин източник са около 96 000 китайски работници, наети да копаят окопи за британската и френската армии. Грипът е наречен испански, тъй като вестниците в неутрална Испания не са засегнати от военна цензура и бързо разпространяват новината.

