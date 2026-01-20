Свят

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Разпадането на НАТО, могъщият западен военен съюз, е особено силна фантазия, особено след войната в Украйна

20 януари 2026, 14:18
Роналд Лаудер: Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия

Роналд Лаудер: Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия
След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа
Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41

Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41
Европейска

Европейска "разпродажба" на американски активи - възможен икономически шантаж
„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино
Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО
Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия
Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Т ова е дългогодишна стратегия на Кремъл да вбива трайно разделение между Съединените щати и Европа, разделяйки и отслабвайки традиционните ѝ противници на Запад, пише CNN.

В продължение на години Русия насърчава саботажа и дезинформацията, за да подкопае западните институции, възприемани като упорити пречки пред териториалните амбиции на Москва и мечтите ѝ за възстановяване на статута и властта от съветски тип.

Разпадането на НАТО, могъщият западен военен съюз, е особено силна фантазия, особено след войната в Украйна. Опасенията относно евентуално разширяване на НАТО бяха използвани от Кремъл, за да оправдае бруталното си, пълномащабно нахлуване преди близо четири години.

Представете си тогава радостта в коридорите на кремълската власт от перспективата за разцепление на западното единство и за НАТО, в продължение на 80 години бастион срещу руските заплахи, най-накрая да се разпадне заради неочаквания въпрос за Гренландия и нежеланите предложения, направени към датската територия от президента на САЩ Доналд Тръмп .

Русия, наблюдаваща с вълнение отстрани как старите ѝ врагове се самоунищожават.

„Китай и Русия сигурно се справят чудесно“, отбеляза Кая Калас, ръководител на външната политика на Европейския съюз, в предаването X, след като Тръмп заплаши с извънредни мита европейските съюзници, които се противопоставят на американското поглъщане.

Както Китай, така и Русия категорично отхвърлят твърденията, че имат териториални намерения спрямо Гренландия – дори датските военни твърдят, че няма сериозна заплаха от инвазия от изток.

Но наистина, по руската държавна телевизия, прокремълските експерти се радваха на ходовете на Тръмп в Гренландия, които те оцениха като „нанасящи катастрофален удар по НАТО“ и като „наистина огромни за Русия“.

Разбираемата гледна точка е, че с изправянето на НАТО пред най-голямата криза от десетилетия и потенциалното разпадане на трансатлантическото единство, подкрепата на Запада за военните усилия на Украйна със сигурност ще се разколебае, което ще даде на Москва още по-силна каишка на бойното поле.

За съжаление за Киев, това може да се окаже точна оценка.

Но тапите на шампанското в Кремъл все още не пукат.

Поне първоначално, официалната реакция на Москва беше сравнително сдържана, дори критична, като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Тръмп в Гренландия „действа извън нормите на международното право“ – удар от страна на Кремъл, който самият той толерира или наблюдава безброй нарушения на международните норми и закони през годините на нарастващ авторитаризъм у дома и в чужбина.

Американският контрол над Гренландия може да бъде възприет в Москва като истинско предизвикателство за собственото господство на Русия в Арктическия регион.

Но Кремъл вероятно има по-дълбоки опасения, тъй като наблюдава – подобно на останалия свят – с дискомфорт и тревога как непредсказуемата администрация на Тръмп упражнява привидно необуздана военна и икономическа глобална мощ.

„Едностранните и опасни действия често заместват дипломацията, усилията за постигане на компромис или намиране на решения, които биха удовлетворили всички“, наскоро се оплака от състоянието на света руският президент Владимир Путин в първата си реч за външната политика за новата година.

„Вместо държавите да водят диалог помежду си, има такива, които разчитат на принципа „силният прави правото“, за да отстояват своите едностранни наративи, такива, които вярват, че могат да налагат волята си, да поучават другите как трябва да живеят и да издават заповеди“, добави Путин, без никакъв намек за самосъзнание, в очевиден намек за действията на САЩ на международната сцена.

Мрежата от съюзи на Москва – силно засегната от свалянето миналата година на подкрепяния от Русия сирийски диктатор Башар ал-Асад – вече бързо се разпада.

Иран, дългогодишен руски съюзник, беше обект на болезнени въздушни удари от САЩ и Израел миналата година. След неотдавнашните брутални репресии срещу антиправителствените протестиращи там, скоро може да бъде ударен отново, заплашвайки оцеляването на промосковския ислямски режим.

По-рано този месец драматичното залавяне от американските сили на венецуелския президент Николас Мадуро, любимец на Кремъл, беше пореден шамар в лицето на Москва.

А приказките за Куба, традиционен руски клиент и враг на САЩ, която е следващата в списъка на Вашингтон за смяна на режима, намекват за по-нататъшно унижение във външната политика, което предстои за Кремъл.

Москва отдавна омаловажава международния ред след Втората световна война, основаващ се на правила, като го определя като не повече от западен инструмент, изпълнен с двойни стандарти, за сдържане на противниците си, сред които на първо място е Кремъл.

Москва открито оспорва забраната на Устава на ООН за промяна на границите със сила и рутинно настоява за свят, в който великите сили имат право на изключителни сфери на влияние.

Вашингтон сега изглежда все повече споделя този руски мироглед – на хартия, което е важна победа за упоритостта на Москва.

Но празненствата по случай тази победа засега са отложени заради опасенията за това какъв опасен нов свят може да се появи.

Справянето с все по-безразсъдния Тръмп може да се окаже сериозно предизвикателство за Кремъл, свикнал да работи с по-стабилна и предвидима американска администрация.

Както тревожно коментира един влиятелен руски таблоид, „Московский комсомолец“, наричайки Тръмп „главния лекар на лудницата“, „имаме чувството, че главният лекар на болницата също е полудял и че всичко се е разпаднало“.

Източник: CNN    
Руска стратегия НАТО Доналд Тръмп Западно единство Гренландия Разделение между САЩ и Европа Война в Украйна Арктически регион Международен ред Руски съюзници
Последвайте ни
Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 7 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сачева: Изявлението на Радев не съдържаше конкретика

Сачева: Изявлението на Радев не съдържаше конкретика

България Преди 26 минути

Очакваме да видим какво ще бъде предложено, коментира тя след оставката на президента

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Любопитно Преди 46 минути

Ученици от цялата страна са поканени да погледнат в бъдещето с конкурс за есе за изкуствения интелект, организиран по повод 20-ата годишнина на Образователна институция „ДАРБИ“

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 117 км южно от град Геролимена и на 320 км югозападно от Атина

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

България Преди 1 час

Заради честите аварии и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение

Урсула фон дер Лайен

Фон дер Лайен: „Сделката си е сделка“ – Европа няма да отстъпи за Гренландия

Свят Преди 1 час

„Когато приятелите си стискат ръцете, това трябва да означава нещо“, каза председателят на ЕК за предложените от Тръмп допълнителни мита

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 1 час

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 1 час

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Любопитно Преди 1 час

Денят обещава нови възможности в работата, бизнеса и личните дела, както и шанс за неочаквани приходи или атрактивни предложения

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Свят Преди 1 час

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 1 час

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

Еманюел Макрон и Доналд Тръмп

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ използва лични съобщения от Макрон и Марк Рюте, за да защити амбициите си към арктическата територия

Григор Димитров

Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

България Преди 2 часа

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Любопитно Преди 2 часа

Бурята е класифицирана като „S4“ – второто най-високо възможно ниво на буря, причинена от слънчева радиация

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Свят Преди 2 часа

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие"

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Популярен тренд в социалните мрежи ни връща към модните гафове, които е по-добре да останат в миналото

Edna.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Играл в Уулвърхемптън акостира в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Пратиха Кабаков на скандинавско дерби в Лига Европа

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg