Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Т ова е дългогодишна стратегия на Кремъл да вбива трайно разделение между Съединените щати и Европа, разделяйки и отслабвайки традиционните ѝ противници на Запад, пише CNN.

В продължение на години Русия насърчава саботажа и дезинформацията, за да подкопае западните институции, възприемани като упорити пречки пред териториалните амбиции на Москва и мечтите ѝ за възстановяване на статута и властта от съветски тип.

Разпадането на НАТО, могъщият западен военен съюз, е особено силна фантазия, особено след войната в Украйна. Опасенията относно евентуално разширяване на НАТО бяха използвани от Кремъл, за да оправдае бруталното си, пълномащабно нахлуване преди близо четири години.

Представете си тогава радостта в коридорите на кремълската власт от перспективата за разцепление на западното единство и за НАТО, в продължение на 80 години бастион срещу руските заплахи, най-накрая да се разпадне заради неочаквания въпрос за Гренландия и нежеланите предложения, направени към датската територия от президента на САЩ Доналд Тръмп .

Русия, наблюдаваща с вълнение отстрани как старите ѝ врагове се самоунищожават.

„Китай и Русия сигурно се справят чудесно“, отбеляза Кая Калас, ръководител на външната политика на Европейския съюз, в предаването X, след като Тръмп заплаши с извънредни мита европейските съюзници, които се противопоставят на американското поглъщане.

Както Китай, така и Русия категорично отхвърлят твърденията, че имат териториални намерения спрямо Гренландия – дори датските военни твърдят, че няма сериозна заплаха от инвазия от изток.

Но наистина, по руската държавна телевизия, прокремълските експерти се радваха на ходовете на Тръмп в Гренландия, които те оцениха като „нанасящи катастрофален удар по НАТО“ и като „наистина огромни за Русия“.

Разбираемата гледна точка е, че с изправянето на НАТО пред най-голямата криза от десетилетия и потенциалното разпадане на трансатлантическото единство, подкрепата на Запада за военните усилия на Украйна със сигурност ще се разколебае, което ще даде на Москва още по-силна каишка на бойното поле.

За съжаление за Киев, това може да се окаже точна оценка.

Но тапите на шампанското в Кремъл все още не пукат.

Поне първоначално, официалната реакция на Москва беше сравнително сдържана, дори критична, като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Тръмп в Гренландия „действа извън нормите на международното право“ – удар от страна на Кремъл, който самият той толерира или наблюдава безброй нарушения на международните норми и закони през годините на нарастващ авторитаризъм у дома и в чужбина.

Американският контрол над Гренландия може да бъде възприет в Москва като истинско предизвикателство за собственото господство на Русия в Арктическия регион.

Но Кремъл вероятно има по-дълбоки опасения, тъй като наблюдава – подобно на останалия свят – с дискомфорт и тревога как непредсказуемата администрация на Тръмп упражнява привидно необуздана военна и икономическа глобална мощ.

„Едностранните и опасни действия често заместват дипломацията, усилията за постигане на компромис или намиране на решения, които биха удовлетворили всички“, наскоро се оплака от състоянието на света руският президент Владимир Путин в първата си реч за външната политика за новата година.

„Вместо държавите да водят диалог помежду си, има такива, които разчитат на принципа „силният прави правото“, за да отстояват своите едностранни наративи, такива, които вярват, че могат да налагат волята си, да поучават другите как трябва да живеят и да издават заповеди“, добави Путин, без никакъв намек за самосъзнание, в очевиден намек за действията на САЩ на международната сцена.

Мрежата от съюзи на Москва – силно засегната от свалянето миналата година на подкрепяния от Русия сирийски диктатор Башар ал-Асад – вече бързо се разпада.

Иран, дългогодишен руски съюзник, беше обект на болезнени въздушни удари от САЩ и Израел миналата година. След неотдавнашните брутални репресии срещу антиправителствените протестиращи там, скоро може да бъде ударен отново, заплашвайки оцеляването на промосковския ислямски режим.

По-рано този месец драматичното залавяне от американските сили на венецуелския президент Николас Мадуро, любимец на Кремъл, беше пореден шамар в лицето на Москва.

А приказките за Куба, традиционен руски клиент и враг на САЩ, която е следващата в списъка на Вашингтон за смяна на режима, намекват за по-нататъшно унижение във външната политика, което предстои за Кремъл.

Москва отдавна омаловажава международния ред след Втората световна война, основаващ се на правила, като го определя като не повече от западен инструмент, изпълнен с двойни стандарти, за сдържане на противниците си, сред които на първо място е Кремъл.

Москва открито оспорва забраната на Устава на ООН за промяна на границите със сила и рутинно настоява за свят, в който великите сили имат право на изключителни сфери на влияние.

Вашингтон сега изглежда все повече споделя този руски мироглед – на хартия, което е важна победа за упоритостта на Москва.

Но празненствата по случай тази победа засега са отложени заради опасенията за това какъв опасен нов свят може да се появи.

Справянето с все по-безразсъдния Тръмп може да се окаже сериозно предизвикателство за Кремъл, свикнал да работи с по-стабилна и предвидима американска администрация.

Както тревожно коментира един влиятелен руски таблоид, „Московский комсомолец“, наричайки Тръмп „главния лекар на лудницата“, „имаме чувството, че главният лекар на болницата също е полудял и че всичко се е разпаднало“.