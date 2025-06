Защо Путин предлага да е посредник в конфликта в Близкия изток

П редлагайки се за посредник във военната конфронтация между Израел и Иран, президентът на Русия Владимир Путин има намерение да върне Москва на преден план на международната сцена и да съхрани своя основен съюзник в Близкия изток – Техеран, подчертава изследователи.

В исторически пран Русия поддържа добри отношения с Израел, където живее голяма рускоговоряща общност. Но руската инвазия в Украйна и войната, водена от Израел в ивицата Газа, критикувана от Москва, разклатиха тези връзки.

Руските власти бързо осъдиха израелските удари срещу Иран миналия петък, а после руският президент предложи да изиграе ролята на посредник в този конфликт. Във вторник обаче Кремъл каза, че е констатирал, че Израел е сдържан по въпроса за приемането на външно посредничество.

Според Никол Грайевски от мозъчния тръст „Карнеги“ Москва има интерес да намали ескалацията. „Русия не иска промяна на режима в Иран, особено ако тази промяна доведе до едно прозападно правителство, което ще отслаби най-значимото регионално партньорство на Москва от войната в Украйна насам“, казва изследователката.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Русия, маргинализирана от Запада, се доближи в голяма степен до Техеран. Киев и неговите съюзници обвиняват Иран, че предоставя дронове и ракети с малък обсег на Кремъл за офанзивата му. Тези обвинения бяха отхвърлени от иранските власти.

Зеленски: Русия винаги е част от проблема, а не от решението

Подложени на западни санкции и Русия, и Иран, подписаха през януари глобален договор за стратегическо партньорство, целящ укрепване на техните връзки, по-специално военното сътрудничество, което обаче не е пакт за взаимна защита, като този, който обвързва Русия със Северна Корея.

На регионално ниво Русия има всякакъв интерес да предлага това посредничество, казва Татяна Кастуева-Жан от Френския институт за международни отношения.

„Промяната на режима в Сирия доведе до загуба на точки и за Русия“, допълва анализаторката и припомня, че Кремъл, както и Иран подкрепяха бившия сирийски президент Башар Асад, свален от власт през декември.

В миналото Русия успя да излезе от международната изолация, предизвикана от анексирането от нея на украинския полуостров Крим през 2014 г., като се превърна в незаобиколим фактор в този регион, казва Кастуева-Жан.

Кремъл се намеси военно в Сирия през 2015 г., като тогава спаси властта на Башар Асад в разгара на гражданската война. Същата година Кремъл подкрепи и сделката за иранската ядрена програма, денонсирана от Вашингтон през 2018 г.

