Брачният сблъсък на Еманюел и Брижит Макрон изчезна от френския ефир

Б ързо побутване с ръка по лицето. Клип от секунди, който циркулира из медиите по цял свят продължение на дни, се излъчи във Франция само за 24 часа и след това изчезна, съобщи CNN .

Когато през уикенда се появи видео, показващо съпругата на френския президент Еманюел Макрон, Брижит, как бута с ръка лицето му точно когато той се кани да слезе от самолета по време на посещение във Виетнам, нито една първа страница на френски вестник не го публикува на следващата сутрин.

Дали защото премиерът Франсоа Байру говореше за финансовите усилия, които французите ще трябва да положат съгласно скорошния му бюджет? Или защото наскоро бяха задържани хора при поредица от крипто отвличания?

По-вероятно е това да подчертае културното разделение между Франция и англосферата – дългогодишното френско убеждение, че личният живот на политиците трябва да бъде защитен.

Тази традиция на пазене на тайни е държала незаконната дъщеря на президента Франсоа Митеран скрита в продължение на години. Това означава и деликатно мълчание около други спорни лични животи, като прословутото женкарство на Доминик Строс-Кан.

"Oh shit" moment of the week. Emmanuel Macron (47) gets the 2-handed face push from his wife, Brigitte Macron (72). The fake smiles are priceless. pic.twitter.com/mwL52zLrp8

Арестът на бившия ръководител на Международния валутен фонд по обвинения в сексуално посегателство в Ню Йорк през 2011 г. внезапно сложи край на политическата му кариера точно когато той се очертаваше като водещ претендент за президент.

Същите неписани правила се появиха през 2014 г., когато списание Closer публикува снимки на бившия президент Франсоа Оланд – с мотоциклетна каска – пристигащ в апартамента на приятел, където се твърди, че се е срещал с актрисата Джули Гайе.

Шамарът на Брижит: Щяхме ли да се смеем, ако го беше направил Еманюел Макрон?

По това време Гайе е била негова приятелка, въпреки че все още е имал партньорка, с която е живял, Валери Триервайлер.

Историята предизвика шум, но офисът на Оланд осъди „нахлуването в личния живот“ и медиите скоро се отдръпнаха.

На пресконференция Оланд се изправи само пред един въпрос за личния си живот и го отклони с забележката: „Личните дела се разглеждат насаме“, заглушавайки тълпата от френски журналисти и оставяйки чуждестранните репортери смаяни.

Grok: Emmanuel Macron is married to Brigitte Macron. They met in 1991 at Lycée la Providence, where she was his drama teacher. He was 15, she was 39. They married on October 20, 2007, when he was 29 and she was 54. Some see it as a love story, others question the power imbalance. pic.twitter.com/rQOcwJA8LS