Защо хвърляме монети във фонтаните?

П о целия свят и от векове хората са хвърляли монети във фонтаните, пожелавайки си късмет.

Хвърлянето на монети във фонтани е практика, с която много хора са свикнали да виждат, и суеверие, в което мнозина са участвали. Едно пътуване до Рим не е пълно без хвърляне на монета назад в "Треви" за обещанието един ден да се върнете отново. Някои фонтани събират монети на стойност хиляди или дори милиони долари всяка година.

И така, защо хората правят това и какво се случва с всички тези пари?

Въпреки че произходът му е неизвестен, обичаят датира от римско-британската и келтската митология. Идеята произлиза от хората, които оставят парични дарения на духове или свръхестествени сили, които съществуват в природата. Отдавна се смята, че духовните същества обитават или преминават през водата, защото тя е пречистващ елемент, необходим за живота.

Един от най-старите примери за кладенец на желанията се намира в окръг Нортъмбърланд в Англия, където хората са правили дарения на богинята Ковентина. Хиляди монети са открити в кладенеца от епохи между първи и пети век, според изследователи от UC Irvine, което доказва, че хората са хвърляли монети от поколения.

Why do we toss coins into fountains? https://t.co/nA9vnNFCBY pic.twitter.com/MWF0dP0yY8 — The Albany Herald (@Albany_Herald) March 30, 2024

Бил Маурер, антрополог и декан на Училището по социални науки към Калифорнийския университет в Ървайн, каза, че много култури преди са използвали предложения като храна, специални камъни, издълбани артефакти и билки. Но с изобретяването на монетите в днешна Турция между 500 г. пр. н. е. и 600 г. пр. н. е., хората до голяма степен преминаха към пари.

Монетите често имат изображения, текстове и символи, особено подходящи за ритуали. Ако някой вярва в друга светска сила и иска тя да направи нещо за него, предлагането на монета се счита за сериозно признание за висшата сила, каза Маурер.

„Не става въпрос толкова за плащането, а за това как самата монета има квази-магическо свойство, което хората смятат, че идва с нея“, каза той. „Той има връзка със суверенитет и представлява символ на власт.“

Някои култури през годините са давали приоритет на един метал пред други в своите предложения, като например сребро, но Маурер каза, че паричната сума обикновено не прави разлика. „Това е повече за идеята за жертва. Боговете не са капиталисти.”

Лечебни сили?

Традицията се е развила с времето, дори отвъд водата. Днес Стефан Крмничек – антрополог от университета в Тюбинген в Германия, който изучава сеченето на монети през цялата история – каза, че документирани случаи в Източна Азия показват, когато хората са хвърляли монети в турбините на самолета като талисмани за късмет, докато се качват на борда. (През 2017 г. 80-годишна жена забави полет в Шанхай с пет часа, когато монета, която тя хвърли като молитва, се озова в двигателя.)

Хората са се стичали към други добре познати кладенци и води през цялата история, включително Кладенеца на Пен Рийс в Оксфорд, за който се казва, че има вода с лечебна сила и монетите понякога могат да кацнат с прикачени молитви. Преди векове хората поставяли монети и в дървото на лодките за късмет.

Суеверието също пресича култури и нива на доходи: Дори в аукционната къща Sotheby's купувачите на изкуство понякога оставят монети в основата на статуи на Ганеша, божеството със слонска глава на късмета и преодоляването на препятствията.

All over the world, and for centuries, people have thrown coins into fountains, wishing wells and rivers for good luck.



Why do we do that? The custom has its roots in mythology. https://t.co/vkUaUH2STD — GlobalNewsHub (@ZK4t7) March 30, 2024

Къде отиват парите

Някои добре познати фонтани могат да събират хиляди долари в монети всяка година. Според доклад на NBC от 2016 г. фонтанът "Треви" е натрупал около 1,5 милиона долара в монети през тази година. (Организацията, която събира тези монети, не отговори на искането на CNN за актуализирани цифри.)

Частните фонтани също могат да донесат големи пари. Говорител на Mall of America в Минеаполис каза пред CNN, че фонтаните събират около 25 000 долара всяка година. Съобщава се, че хиляди долари се натрупват годишно в други фонтани, включително тези в парковете на Дисни и казината в Лас Вегас.

People toss coins into fountains, hoping for wishes to come true. No one knows if wishes are granted, but one thing's for sure: those fountains are banking millions of euros! 💰💧 #WishingWellWealth pic.twitter.com/FqVqsA6sYe — Syed Baquer Rizvi 🇮🇳🇺🇲 (@baquerrizvi) March 24, 2024

NBC съобщи, че католическа организация с нестопанска цел получава монетите от фонтана "Треви", след като работниците в Рим ги събират всяка вечер; те се разпределят на благотворителни организации. Междувременно организации с нестопанска цел могат да кандидатстват за получаване на парите от даренията на фонтана в Mall of America.

Друг път обаче монетите просто остават там във фонтаните - може би запазвайки желанието живо?

А минувачите „всъщност не искат да ги събират“, каза Маурер. „Понякога те се даряват за благотворителност, но хората обикновено не задържат парите; това би се считало за лоша форма."

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase