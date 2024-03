Монетите от Фонтан ди Треви в Рим: Къде отиват тези пари? (СНИМКИ)

К азват, че хвърлянето на монета в известния Фонтан ди Треви в Рим носи здраве и късмет. Само през 2022 година от там са извадени 1,4 милиона евро. За 2023 сумата е още по-голяма. Това разказва Клаудия Ден за Deutsche Welle .

Но къде отиват всичките тези пари?

Бароков шедьовьр

Италианската столица Рим впечатлява с неизмеримото културно наследство като Колизеума, Римския форум или Ватикана. Те привличат милиони туристи всяка година. И всички те искат да видят и тази забележителност: Фонтана ди Треви - най-големия фонтан в Италия и най-известния свят.

Монета за щастие

Бароковият фонтан е създаден от архитекта Никола Салви за папа Климент XII. Една от най-популярните традиции, свързани с фонтана, повелява в него да се хвърлят монети. Според легендата, хвърлянето на монета през дясното рамо с лявата ръка носи късмет и гарантира завръщане в Рим.

The Trevi Fountain ⛲ pic.twitter.com/nCKSWjhCva — Art Knowledge (@art_texts) March 12, 2024

Купища монети

Монетите се сбират през няколко дни. През 2022 година от фонтана са извадени 1,4 милиона евро в монети, а за 2023 се очаква сумата да е още по-голяма. В крайна сметка Рим е един от най-посещаваните градове в света с 21 милиона туристи годишно. Но какво се случва със събраните монети?

the myth of the trevi fountain: "throwing 1 coin means going back to Rome. 2 coins means love affair. 3 coins means you will get married"



is this mirroring or not, you should throw a coin with your right hand over your left shoulder sejeong🤣#김세정 #KIMSEJEONG pic.twitter.com/G6NotWSi0H — nit ☁️ (@ewsbdiv) March 10, 2024

Зрелищно почистван

Изваждането на монетите е цял спектакъл: работници от местната енергийна компания АСЕА използват дълги метли и маркучи, с които засмукват всичко от дъното. Информационни табели около бароковия фонтан разясняват на посетителите, че монетите се изплават за благотворителни проекти на хуманитарната организация “Каритас”.

A general opinion about the Trevi Fountain in Rome, Italy: If you throw a coin into the fountain with a wish, your wish will come true. I also tried it 🤣, but it seems my wishes are on the waiting list. pic.twitter.com/MhkEx9tcFy — Mukesh Kumar Thakur, Ph.D. (@mukesh_ph) March 10, 2024

В помощ на хора в нужда

“Пожелах си нещо, което ми е много важно", казва Юла Коул от Бразилия, след като е хвърлила монета във фонтана. "Но също така знам, че тази монета ще помогне на хора в нужда. Да, аз си пожелах нещо, но се надявам, че тези пари ще помогнат да се изпълнят желанията и на други хора", казва още тази туристка.

Разстилане и подсушаване

До четирима работници събират монетите два пъти седмично, казва управителят на АСЕА Франческо Приско. Водата от фонтана пък се източва два пъти месечно за почистване. "Действа се много експедитивно, за да не остава фонтанът дълго време затворен", долълва той. В помещенията на Каритас монетите се разстилат и сушат.

Very heart warming photo story of what happens to all the coins thrown into the Trevi Fountain in Rome! This is what CBC should stick to and get out of the propaganda. https://t.co/0eMTeI9KUy pic.twitter.com/Dn62442JT9 — Mike Hamilton 🇨🇦🍁 (@mike5wanderer) March 10, 2024

Не са само монети

Туристите обаче не хвърлят само монети във фонтана. Работниците се натъкват на какво ли не. Те са изваждали от Треви бижута, зъбни протези, религиозни пособия и дори пъпна връв. Край фонтана са поставени предупредителни табели да не се крадат монети. Някои изваждат монети от дъното с помощта на магнити. За влизане във фонтана се налагат глоби.

What happens to the coins tossed into Rome’s Trevi Fountain?

As visitors coins splash into Romes majestic Trevi Fountain carrying wishes for love, good health or a return to the Eternal City, they provide practical help to people the tourists will ne... https://t.co/dhtVlnEuLa pic.twitter.com/76pyNtnfi2 — Andrew Wilson (@knowhownownews) March 10, 2024

В името на добра кауза

Доброволката Антонела Рота работи в търговския център на Каритас. Супермаркетът се финансира със средства от Фонтан ди Треви и е предназначен за хора с ниски доходи. Много хора в нужда се възползват от тази възможност и са благодарни на туристите.

Well I have to say only had an afternoon in Rome but it has impressed me at times. As for the #Trevi fountain that was a "WOW that's impressive" moment pic.twitter.com/kvKh00uo32 — gin&pinklemonade (@Woodywudpeck) March 11, 2024

* Вижте и това видео от архива ни: Екоактивисти изляха черна боя в прочутия римски фонтан Ди Треви

