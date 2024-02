Заради "голото парти": Кремъл забрани на Филип Киркоров да изнася концерти

У частниците в "почти голото" парти в клуб "Мутабор" в Москва и "непатриотичните" артисти получиха забрана да изнасят концерти в Русия, пише 24 часа.

"Голото парти" в Москва: Участниците се опитват да умилостивят Кремъл (СНИМКИ)

Това съобщи опозиционният сайт "Медуза" в своя Телеграм канал. Според медията в списъка на Кремъл са още Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти и др. В него са и групата „Авария" и рапърът Loqiemean, които открито се противопоставили на войната в Украйна.

Meanwhile, in Moscow...In Moscow, the 'Almost Naked' party sets Russia abuzz pic.twitter.com/GtuGzazx4h