Н а московски нощен клуб, в който миналия месец се проведе пищно парти с известни личности, беше наредено да затвори за 90 дни, след като предизвика ответна реакция от страна на руския политически елит.

На така нареченото събитие "Почти голи", което се проведе в московското заведение Mutabor, бяха заснети многобройни високопоставени гости и известни личности, облечени в бельо и разкриващи костюми.

Лефортовският районен съд нареди клубът да бъде затворен за три месеца, като постанови, че собственикът му е нарушил "санитарните и епидемиологичните изисквания".

Кремъл засили консервативната си реторика, откакто започна мащабни военни действия в Украйна, представяйки конфликта като бойно поле срещу Запада и неговите ценности.

Събитието противоречи на семейния имидж, който Москва се опитва да създаде, и предизвика призиви за разследване от страна на консервативни политици.

Известните гости, сред които победителят в "Евровизия" Дима Билан, поп певецът Филип Киркоров и журналистката и светска личност Ксения Собчак, се извиниха след партито, както и организаторката му Анастасия Ивлеева.

Руският рапър Вачо, който беше заснет на партито да носи само стратегически позициониран чорап, беше осъден на 15 дни затвор и призован да се яви в център за набиране на военнослужещи.

Yesterday, immediately after the law was passed, police conducted raids on LGBT clubs in Russia



Police conducted raids in Moscow on several LGBT-themed nightclubs.



Officially, law enforcement came to the establishments to check for drugs.



Several gay bars are already closed pic.twitter.com/XHuusIjVNT