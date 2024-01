"Голото парти" в Москва: Участниците се опитват да умилостивят Кремъл (СНИМКИ)

Д екадентското "голо парти" в Москва разгневи Кремъл. Участниците сега се опитват да умилостивят властта по най-различен начин. Един дарява реликви на светец, друг внезапно осъзна, че службата в армията е "почест", пише Deutsche Welle .

Скандалът с “голото парти”, провело се в един клуб в Москва, продължава да занимава руснаците. Организирано от инфлуенсърката Анастасия Ивлеева, партито събра на едно място много известни личности от Русия - всичките полуголи.

Ценностите на Путин

Въпреки че мнозина се забавляват на изтеклите снимки от партито, в Кремъл настроението никак не е весело, обяснява германската обществено-правна медия ZDF. Докато Русия води изтощителна война и дава много жертви на фронта, снимките от веселие, където богатите и известните хора в Москва се забавляват полуголи, не се вписва никак в представите на властите.

Подобно хедонистично парти не приляга и към консервативните морални представи на самия президент Владимир Путин. Години наред той критикува Запада и го обвинява в упадъчност и несъобразяване с “традиционните ценности”. Така че участниците в прословутото парти нямаше как да останат безнаказани.

Клубът бе затворен, собственикът прави дарения

Подкрепа за Путин дойде и от руския патриарх Кирил. Главата на Руската православна църква също като президента е бивш агент на КГБ, припомня ZDF. Също като Путин той се разгневи на участниците в “голото парти”. В резултат от това клубът “Мутабор” вече е затворен, а собственикът му Михаил Данилов превива кръст пред властта, правейки опит да спаси заведението си.

Данилов също не е случаен човек - за него се твърди, че преди години е купил реликвите на Свети Николай във Ватикана, пише още ZDF. Както съобщава италианският вестник "La Stampa", сега Данилов е дарил тези реликви, включително "сертификат за автентичност", на Руската православна църква. Проблемът е, че реликвите изглежда са се оказали фалшиви. Дали Данилов ще успее да умилостиви църквата - остава неясно.

Отнемане на гражданство

“Голото парти” изнерви не само религиозните руснаци, но и онези крайни националисти, които подкрепят агресивната война на Русия срещу Украйна. Те старателно проверили списъка с гости на скандалния купон, за да открият в него и украинска участничка – певицата Анна Асти - една от най-популярните изпълнителки в Русия. Въпреки че е родена в Украйна, тя отскоро има руско гражданство.

Ултранационалистите в Русия сега настояват на Асти да бъде отнето гражданството и дори да бъде депортирана. Филип Киркоров също е обект на гнева на тази група в руското общество - стартирана е дори петиция с искане да му бъде отнета титлата “Народен артист”. Извиненията на Киркоров във видеообръщение не умилостивиха ултранационалистите, пише ZDF.

От “голото парти” на фронта

Руският рапър Васио (Николай Василиев) в момента излежава 15 дни в затвора за присъствието си на въпросното парти. Сега обаче младият мъж казва, че е получил повиквателна за мобилизация. "Благодаря на всички за подкрепата, всичко ще бъде наред. Примирявам се със ситуацията", каза рапърът във видеопослание, цитирано от руската медия Meduza.

По-рано руската държавна информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на адвоката на Васио, съобщи, че той е бил освободен след два последователни ареста, постъпил е в армията и е преминал медицински преглед. По думите на адвоката рапърът смята службата в армията за "почетен дълг”.

Протекции от Кремъл?

Бившата телевизионна водеща Ксения Собчак, която също е присъствала на партито, обяви, че иска да изпрати помощи на пострадалите при украински удар жители в руския град Белгород. Стъпка, която и Филип Киркоров предприе, но тя не му помогна, пише ZDF.

За Собчак се предполага, че е възможно и да се ползва с протекции от Кремъл. Освен обещанието за помощ за хората в Белгород, за нея изглежда няма да има последствия от присъствието ѝ на “голото парти” Популярната рускиня е дъщеря на ментора на Владимир Путин - Анатолий Собчак.

