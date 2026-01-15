Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Ш вейцарският кантон Вале забрани използването на пиротехнически средства във всички закрити обществени обекти след опустошителния пожар в бар в новогодишната нощ, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени, пише BBC.
Властите съобщиха, че всяка от жертвите ще получи спешна помощ в размер на 10 000 швейцарски франка, като паралелно с това се създава фонд за набиране на дарения.
Кантонът Женева също обяви забрана на пиротехническите средства в закрити заведения. Това се случи дни след като Во стана първият от 26-те швейцарски кантона, който взе подобно решение.
Смята се, че пожарът в бар "Le Constellation" в ски курорта Кран-Монтана е избухнал, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилка шампанско, е подпалил шумоизолираща пяна по тавана.
Властите признаха, че барът не е бил подлаган на проверки за безопасност в продължение на пет години.
Двамата съсобственици на "Le Constellation", френската двойка Жак и Джесика Морети, са обвинени в непредумишлено убийство поради небрежност, причиняване на телесни повреди поради небрежност и палеж поради небрежност.
Жак Морети е задържан под стража за първоначален срок от 90 дни. Съпругата му е била принудена да предаде паспорта си и да се явява ежедневно в полицията.
Новината, че заведението не е било инспектирано в продължение на пет години, шокира семействата на жертвите, повечето от които са млади хора, осем от загиналите са били под 16-годишна възраст.
Много от ранените са с тежки изгаряния. Осемдесет души остават на лечение в болници в Швейцария и други европейски страни.
Един от адвокатите, представляващи семействата на жертвите, заяви във вторник, че е била стартирана онлайн платформа за събиране на свидетелски показания, свързани с трагедията.
"Тази инициатива има за цел да улесни разследването в интерес на жертвите", каза адвокатът Ромен Жордан, като подчерта, че тя не замества официалното разследване.
Сред загиналите е и сервитьорката, която се вижда на видеозапис с каска на главата и бутилка шампанско с прикрепен бенгалски огън, в момента в който таванът се възпламенява.
Тя е идентифицирана като 24-годишната Сиан Панин от Сет в югоизточна Франция и се смята, че е била близка до управителите на заведението.
Семейството ѝ разпространи изявление, в което се казва: "Какъвто и да е изходът от разследването, тази млада жена е изпълнявала инструкциите на работодателите си. Тя е направила това, което генералният мениджър ѝ е казал. Нищо необичайно. Тази млада служителка по никакъв начин не носи отговорност."
