Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Ш вейцарският кантон Вале забрани използването на пиротехнически средства във всички закрити обществени обекти след опустошителния пожар в бар в новогодишната нощ, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени, пише BBC .

Властите съобщиха, че всяка от жертвите ще получи спешна помощ в размер на 10 000 швейцарски франка, като паралелно с това се създава фонд за набиране на дарения.

Кантонът Женева също обяви забрана на пиротехническите средства в закрити заведения. Това се случи дни след като Во стана първият от 26-те швейцарски кантона, който взе подобно решение.

Смята се, че пожарът в бар "Le Constellation" в ски курорта Кран-Монтана е избухнал, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилка шампанско, е подпалил шумоизолираща пяна по тавана.

40 presumed de@d, while around 100 injured after a fire outbreak on New Year's Eve, at a bar in a Swiss ski resort in Switzerland.

Властите признаха, че барът не е бил подлаган на проверки за безопасност в продължение на пет години.

Двамата съсобственици на "Le Constellation", френската двойка Жак и Джесика Морети, са обвинени в непредумишлено убийство поради небрежност, причиняване на телесни повреди поради небрежност и палеж поради небрежност.

Жак Морети е задържан под стража за първоначален срок от 90 дни. Съпругата му е била принудена да предаде паспорта си и да се явява ежедневно в полицията.

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Новината, че заведението не е било инспектирано в продължение на пет години, шокира семействата на жертвите, повечето от които са млади хора, осем от загиналите са били под 16-годишна възраст.

Много от ранените са с тежки изгаряния. Осемдесет души остават на лечение в болници в Швейцария и други европейски страни.

Един от адвокатите, представляващи семействата на жертвите, заяви във вторник, че е била стартирана онлайн платформа за събиране на свидетелски показания, свързани с трагедията.

Footage capturing the moment a deadly fire broke out at a bar in Switzerland has circulated on social media.



Reports suggest the blaze may have been ignited by sparklers attached to champagne bottles during New Year's celebrations.



Video shows patrons desperately…

"Тази инициатива има за цел да улесни разследването в интерес на жертвите", каза адвокатът Ромен Жордан, като подчерта, че тя не замества официалното разследване.

Сред загиналите е и сервитьорката, която се вижда на видеозапис с каска на главата и бутилка шампанско с прикрепен бенгалски огън, в момента в който таванът се възпламенява.

Тя е идентифицирана като 24-годишната Сиан Панин от Сет в югоизточна Франция и се смята, че е била близка до управителите на заведението.

Семейството ѝ разпространи изявление, в което се казва: "Какъвто и да е изходът от разследването, тази млада жена е изпълнявала инструкциите на работодателите си. Тя е направила това, което генералният мениджър ѝ е казал. Нищо необичайно. Тази млада служителка по никакъв начин не носи отговорност."