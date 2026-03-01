България

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

Ведомството е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5

1 март 2026, 12:18
МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток
Източник: БТА

О т Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ведомството вече е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната. 

МВнР продължава да следи внимателно ситуацията в Близкия изток. Приканваме отново намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, се посочва в съобщението.

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави членки на ЕС се приемат денонощно на: телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център":

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616;

факс: +359 2 870 71 37;

e-mail: crisis@mfa.bg; на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства; на следните

телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2  948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.

Служебният премиер Андрей Гюров публикува в профила си във Фейсбук информация в помощ на българите в региона на Близкия изток.   

Източник: БТА, Асен Бояджиев    
МВнР Близък изток Предупреждение за пътуване Ниво на риск 5 Български граждани Консулска помощ Незабавно напускане Ситуационен център Дипломатически представителства Андрей Гюров
Последвайте ни

По темата

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

Масуд Пезешкиан: Иран иска

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 12 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 17 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 13 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Любопитно Преди 35 минути

Евгений Генчев с разказ за кариерата и личния си живот в „Мон Дьо: Храмът на историите“

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

България Преди 1 час

На място са пристигнали екипи на пожарната

<p>Премиерът Андрей Гюров с препоръки&nbsp;за българите в Близкия изток</p>

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

България Преди 2 часа

Ситуационният център на Министерството на външните работи е на разположение за съдействие при кризи в региона

<p>Иран обяви траур след смъртта на &quot;един от най-злите хора в историята&quot;</p>

Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

Свят Преди 3 часа

Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

България Преди 3 часа

Надеждата остава конфликтът да не се разраства още повече

<p>Членове на семейството на Хаменей загинаха при удар в Иран</p>

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Свят Преди 4 часа

Израелската армия заяви, че ударите са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 4 часа

Тръмп призовава Москва и Киев да сключат споразумение, с което да се сложи край на най-голямата война в Европа след 1945 г.

<p>Тайнственият мъж зад иранската империя: Кой беше Али Хаменей (БИОГРАФИЯ)</p>

Кой беше Али Хаменей

Свят Преди 4 часа

Разберете повече за живота на Али Хаменей - от детството в Мешхед и религиозното образование, до ролята му като върховен лидер и ключова фигура в иранската политика и международни отношения

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Свят Преди 5 часа

Ирански медии потвърдиха смъртта на Хаменей

<p>МААЕ с извънредно заседание заради Иран</p>

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Заседанието се свиква по искане на Русия

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Технологии Преди 5 часа

Новото поколение AI за създаване на изображения постига значителен скок в прецизността, като може да редактира практически всички детайли и прави различаването на истинските кадри от обработените много по-трудно

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 5 часа

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Любопитно Преди 5 часа

WOH G64 е открита през 70-те години като интересен обект в Големият Магеланов облак- галактика джудже, обикаляща около Мления път

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Любопитно Преди 5 часа

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

.

Дете чудо: 12-годишно момче построи работещ ядрен реактор в дома си

Любопитно Преди 5 часа

Седмокласникът е в надпреварата за световния рекорд на Гинес като най-младият човек, постигнал ядрен синтез, след като е направил всичко възможно за научен проект

Снимката е илюстративна

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

„Не исках да я пея“: Селин Дион за песента от „Титаник“, която я направи безсмъртна

Edna.bg

Ракетните удари в Дубай блокираха тенис елита! Индиън Уелс пред провал?

Gong.bg

Левски с опит за огромна крачка към титлата в дерби срещу Локомотив София

Gong.bg

МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток

Nova.bg

Израел започна удари по цели в „сърцето на Техеран“ (ВИДЕО)

Nova.bg