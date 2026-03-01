Свят

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Техеран: Преминахте червена линия и ще си платите

1 март 2026, 10:41
"Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път", заяви президентът на САШ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп: Ако Иран ни нападне, върху него ще се стовари цялата мощ на армията на САЩ

"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави той в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Същевременно председателят на иранския парламент се обърна индиректно към Тръмп и Израел.

"Преминахте червена линия и ще си платите за това", каза Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от иранската държавна теливизия.

Тръмп: Ако Иран нападне САЩ, върху него ще се стовари цялата мощ на американската армия

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, който на свой ред започна да нанася ответни удари.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Иран САЩ Доналд Тръмп Израел Заплахи Конфликт Военни удари Ответни действия Геополитика Напрежение
