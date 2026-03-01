Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Б елгия задържа днес петролен танкер от руския сенчест флот, предаде Ройтерс, позовавайки се на белгийския министър на отбраната Тео Франкен.

Френски войници претърсиха свързан с Русия танкер

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Over the past few hours, our armed forces, with the support of the French Defence, have boarded an oil tanker belonging to the Russian shadow fleet. The vessel is currently being escorted to the port of Zeebrugge, where it will be seized.



Operation Blue Intruder was carried out… pic.twitter.com/b9MrZN1Pq3 — Theo Francken (@FranckenTheo) March 1, 2026

"В рамките на последните няколко часа нашите въоръжени сили, с подкрепата на свои френски колеги, взеха на абордаж петролен танкер, принадлежащ на руския сенчест флот", написа Франкен в социалната платформа "Екс" тази сутрин.

"В момента плавателният съд бива ескортиран по посока на пристанището на Зеебрюге, където ще бъде закотвен", допълни министърът.