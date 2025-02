Заподозреният за убийството на Тупак остава в ареста – съдът отложи делото

П роцесът срещу заподозрения за убийството на Тупак Шакур беше отложен с почти година.

Дуейн "Keffe D" Дейвис се намира в затвора, след като беше арестуван през септември 2023 г. по подозрение за убийството на легендарния рапър – 27 години след смъртта му. Той се призна за невинен, а адвокатите му твърдят, че разполагат с нови следи по случая.

По време на кратко изслушване в Лас Вегас във вторник съдията от окръжния съд на окръг Кларк, Карли Кирни, заяви, че няма друг избор, освен да отложи процеса заради новото развитие, представено от защитата на Дейвис.

61-годишният мъж беше обвинен в убийство през септември 2023 г. и е задържан в ареста оттогава. Той се призна за невинен по обвинението в убийство първа степен, а процесът срещу него вече беше отлаган два пъти – първо от юни за ноември 2024 г., а след това за март 2025 г.

