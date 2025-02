Какво наистина уби Тупак Шакур? Защитата търси нови причини за смъртта му

А двокатите на Дуейн „Keffe D“ Дейвис, заподозрян в убийството на рап иконата Тупак Шакур, разследват доказателства, които биха могли да покажат алтернативна причина за смъртта на изпълнителя. Те твърдят, че разполагат със свидетелски показания, според които Шакур е бил в стабилно състояние след стрелбата.

Дейвис е единственият жив човек от автомобила, от който на 7 септември 1996 г. в Лас Вегас е стреляно по колата на Шакур. Рапърът почина шест дни по-късно от раните си. Адвокатите на обвиняемия обаче се консултират с медицински и съдебни експерти, за да оценят дали е възможно друга причина да е довела до смъртта на Шакур.

Lawyers for the man suspected of killing rap icon Tupac Shakur are investigating evidence that could show an alternative cause of death.



