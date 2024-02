Отложиха с няколко месеца делото срещу заподозрения в убийството на Тупак

С ъдебният процес срещу заподозрения в убийството на рапъра Тупак Шакур беше отложен с няколко месеца.

Дуейн Дейвис трябваше да се изправи пред съда през юни, след като беше арестуван миналата година - около 27 години след смъртта на хип-хоп звездата.

Твърди се, че той е единственият жив човек, който е бил в автомобила, от който са произведени изстрелите в Лас Вегас на 7 септември 1996 г. Тупак умира от раните си шест дни по-късно.

The trial of a former gang leader accused of killing rapper Tupac Shakur has been pushed back by several months.



