Свят

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

Докато „Сикрет Сървис“ евакуираше президента, гости на луксозната вечеря решиха, че кувертът от 350 долара трябва да се изплати чрез бутилки безплатно шампанско

27 април 2026, 13:16
„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп
„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата
Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата
Иранският външен министър обвини САЩ за провала на преговорите в Пакистан

Иранският външен министър обвини САЩ за провала на преговорите в Пакистан
„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата
Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта
Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата
Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Залегни, прикрий се... и грабвай виното!

Жена беше уловена от камерите блажено да прибира бутилки вино по време на хаотичните моменти след стрелбата на Вечерята на кореспондентите в Белия дом. Докато тълпи от репортери и други гости бягаха от балната зала на „Вашингтон Хилтън“, неизвестна руса жена, облечена в луксозно черно палто, се насочва директно към една от масите, за да се презапаси с алкохол.

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Тъй като стрелбата стана в самото начало на събитието – по време на сервирането на салатите – по масите в залата беше останало огромно количество изоставено вино.

Самоличността на жената не е ясна веднага, както и не е потвърдено дали е журналист или друг гост. Кадрите с „винената акция“ бързо станаха популярни в социалните мержи, а потребителите се разделиха на два лагера: едните смятат, че постъпката е проява на лош вкус предвид потенциалната трагедия, а другите я определят като „фискално разумен ход“, като се има предвид високата цена на кувертите за бляскавата вечеря.

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

„Ето, вижте как членовете на пресата КРАДАТ бутилки вино: това представлява пресата! Отвратително!“, написа един потребител под видеото.

„Колко безсрамно – веднага след стрелбата журналисти крадат алкохол в същата зала, където беше и президентът Доналд Тръмп“, гневи се друг.

„Как това е кражба? Бутилките бяха поставени на масите за вечеря. Те са предназначени за консумация. Всичко вече е платено“, написа друг в защита на „плячкосването“.

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Потребител на име Bullz добави: „Човече, те са платили над 350 долара за куверт и вечерта беше прекратена по-рано – данъчното облекчение под формата на безплатно вино е честна игра.“

Други присъстващи също бяха заснети да напускат залата с бутилки вино под мишница. Междувременно агентът на CAA Майкъл Гланц също стана хит в мрежата, след като беше уловен от камерите спокойно да дояжда салатата си, докато останалите гости се крият под масите заради изстрелите.

Сигурността и нападателят

Годишната вечеря беше прекъсната от обезумелия стрелец Коул Алън, който се опита да пробие охраната и откри огън, преди да бъде повален. Въпреки произведените няколко изстрела, единственият пострадал е служител на „Сикрет Сървис“, който е с лека рана, след като куршум е попаднал в бронежилетката му.

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Президентът Тръмп и членовете на кабинета бяха незабавно евакуирани. Това беше първата Вечеря на кореспондентите, на която 79-годишният Тръмп присъства в качеството си на президент.

Заподозреният, идентифициран като 31-годишния Коул Алън от Торанс, Калифорния, се е опитал да преодолее периметъра за сигурност, за да стигне до балната зала. Технически, достъпът до хотел „Вашингтон Хилтън“ се контролира само чрез хлабава проверка на билетите. Тези, които посещават партитата преди вечерята или са отседнали в хотела, не преминават през скенери за оръжие. Проверката за оръжия се случва едва непосредствено преди влизането в самата бална зала.

Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Алън сега е изправен пред две обвинения за стрелба по време на престъпление и едно обвинение за нападение над федерален служител с опасно оръжие, според прокурора на окръг Колумбия Джанин Пиро. Той трябва да бъде изправен пред съда днес, на 27 април.

Евакуация, хаос и оръжия на сцената – Драмата с Тръмп на вечерята на кореспондентите
Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Любопитно Преди 17 минути

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

България Преди 18 минути

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

България Преди 59 минути

Цветков успя да направи внушителните 276 обиколки на лекоатлетическата писта, равняващи се на малко над 110 километра

<p>След изборите: Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив</p>

След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив

България Преди 1 час

Очаква се на съвещанието се търси изход от кризата и нова стратегия за връщане на доверието

The Prodigy ще озарят небето в София това лято

The Prodigy ще озарят небето в София това лято

Любопитно Преди 1 час

Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август

Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

Свят Преди 1 час

Атаката е вторият подобен инцидент в рамките на няколко седмици

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

България Преди 1 час

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

България Преди 1 час

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

България Преди 1 час

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

<p>8 точки за адрес, но само ако не сте се местили: Какво решава класирането за детска градина през 2026 г.?</p>

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

България Преди 2 часа

Основната цел на промените, предложени още през февруари и приети през март 2026 г., е да се отчита реалното местоживеене на семействата, а не формалните разлики между постоянен и настоящ адрес

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Свят Преди 2 часа

На този фон Зеленски внесе в украинския парламент укази за удължаване на срока на военното положение и мобилизацията

<p>Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната&nbsp;</p>

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Свят Преди 2 часа

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

България Преди 2 часа

След години на битка с болестта, възможностите за лечение в България са изчерпани, а последната надежда на семейството е клиника в чужбина

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

Свят Преди 2 часа

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Свят Преди 2 часа

Тя ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Техник почина по време на монтажа на сцената за концерта на Шакира

Edna.bg

Елена Калевска: Бяха платили добре, за да ми направят магия

Edna.bg

Ман Юнайтед сменя спонсора на фланелките си за един мач

Gong.bg

Брутална сцена: вратар нокаутира безскрупулно съперник и предизвика масово сбиване (ВИДЕО)

Gong.bg

Президентът обяви кога свиква Народното събрание

Nova.bg

Близки на починал скриха смъртта му, погребали го тайно в двора на къща във Велико Търново 

Nova.bg