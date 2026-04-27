„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Залегни, прикрий се... и грабвай виното!

Жена беше уловена от камерите блажено да прибира бутилки вино по време на хаотичните моменти след стрелбата на Вечерята на кореспондентите в Белия дом. Докато тълпи от репортери и други гости бягаха от балната зала на „Вашингтон Хилтън“, неизвестна руса жена, облечена в луксозно черно палто, се насочва директно към една от масите, за да се презапаси с алкохол.

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Тъй като стрелбата стана в самото начало на събитието – по време на сервирането на салатите – по масите в залата беше останало огромно количество изоставено вино.

Breaking news can wait, free wine can’t.



Even during a White House security incident, some journalists were seen “stealing” wine bottles off the tables. pic.twitter.com/bBkBU70Xhc — Global Lens (@GlobalLensHQ_) April 26, 2026

Самоличността на жената не е ясна веднага, както и не е потвърдено дали е журналист или друг гост. Кадрите с „винената акция“ бързо станаха популярни в социалните мержи, а потребителите се разделиха на два лагера: едните смятат, че постъпката е проява на лош вкус предвид потенциалната трагедия, а другите я определят като „фискално разумен ход“, като се има предвид високата цена на кувертите за бляскавата вечеря.

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

„Ето, вижте как членовете на пресата КРАДАТ бутилки вино: това представлява пресата! Отвратително!“, написа един потребител под видеото.

„Колко безсрамно – веднага след стрелбата журналисти крадат алкохол в същата зала, където беше и президентът Доналд Тръмп“, гневи се друг.

The "Bottle-Grabbing" Debate: Viral video shows WHCD attendees grabbing wine bottles while evacuating Saturday’s shooting. Per royanewsenglish, some call it "repugnant" while others say it’s just common sense. 🍷📉 #News #WHCD pic.twitter.com/mF6EZRyW1i — 9jatop100 (@9jatop100) April 26, 2026

„Как това е кражба? Бутилките бяха поставени на масите за вечеря. Те са предназначени за консумация. Всичко вече е платено“, написа друг в защита на „плячкосването“.

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Потребител на име Bullz добави: „Човече, те са платили над 350 долара за куверт и вечерта беше прекратена по-рано – данъчното облекчение под формата на безплатно вино е честна игра.“

Други присъстващи също бяха заснети да напускат залата с бутилки вино под мишница. Междувременно агентът на CAA Майкъл Гланц също стана хит в мрежата, след като беше уловен от камерите спокойно да дояжда салатата си, докато останалите гости се крият под масите заради изстрелите.

Сигурността и нападателят

Годишната вечеря беше прекъсната от обезумелия стрелец Коул Алън, който се опита да пробие охраната и откри огън, преди да бъде повален. Въпреки произведените няколко изстрела, единственият пострадал е служител на „Сикрет Сървис“, който е с лека рана, след като куршум е попаднал в бронежилетката му.

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Президентът Тръмп и членовете на кабинета бяха незабавно евакуирани. Това беше първата Вечеря на кореспондентите, на която 79-годишният Тръмп присъства в качеството си на президент.

Заподозреният, идентифициран като 31-годишния Коул Алън от Торанс, Калифорния, се е опитал да преодолее периметъра за сигурност, за да стигне до балната зала. Технически, достъпът до хотел „Вашингтон Хилтън“ се контролира само чрез хлабава проверка на билетите. Тези, които посещават партитата преди вечерята или са отседнали в хотела, не преминават през скенери за оръжие. Проверката за оръжия се случва едва непосредствено преди влизането в самата бална зала.

Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Алън сега е изправен пред две обвинения за стрелба по време на престъпление и едно обвинение за нападение над федерален служител с опасно оръжие, според прокурора на окръг Колумбия Джанин Пиро. Той трябва да бъде изправен пред съда днес, на 27 април.