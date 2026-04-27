Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

27 април 2026, 11:26
Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната
С тивън Милър беше заснет да помага на съпругата си Кейти Милър, която е в напреднала бременност, да напусне балната зала на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, след като въоръжен нападател откри огън.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом по политиката беше заснет от камера да помага на съпругата си да стане от мястото си и да я насочва към изхода, докато двамата бягат към безопасност. 

Кейти, на 34 години, за която се смята, че е в осмия месец от бременността си, изглеждаше видимо ужасена, докато двойката беше ескортирана към безопасност от служители по сигурността след стрелбата на гала вечерта в събота, 25 април.

Двойката беше седнала в непосредствена близост до министъра на войната Пийт Хегсет, който беше забелязан да стои наблизо, докато те бяха бързо изведени от балната зала. По-рано вечерта Стивън, на 40 години, и Кейти бяха позирали заедно с Пийт и неговата съпруга Дженифър Раучет, като групата изглеждаше весела и спокойна.

Кейти също така гордо беше показала нарастващото си бременно коремче на червения килим на събитието, проведено в хотел Washington Hilton. Облечена в дълга сатенена рокля с дълги ръкави в малиново розово, Кейти нежно беше поставила ръка върху корема си и се усмихваше за фотографите заедно със Стивън, като също така направи и самостоятелни снимки, преди двойката да се отправи вътре към местата си.

След това настъпи хаос, когато изстрели прозвучаха във фоайето извън балната зала, изпращайки 2000-те гости в паника, като много от тях бяха видени да се укриват под масите или да се втурват към изходите.

Междувременно Шерил Хайнс разказва за ужасяващия момент, в който тя и съпругът ѝ, министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, са били бързо изведени от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, след като са били чути предполагаеми изстрели.

Шокиращи кадри показаха как агенти от „Сикрет сървис“ извеждат Кенеди, като са го заобиколили от всички страни, а самата Хайнс тича след тях.

По-късно вечерта тя сподели в Instagram: „Добре, току-що се върнах от вечерята на кореспондентите в Белия дом. Това беше луд момент. Бяхме там и чухме изстрели, всички се скриха под масите, никой не знаеше какво се случва, а след това охраната на Боби ни обгради и ни изведе, трябваше да ме вдигнат над столовете, защото съм на токчета и с официална рокля. Прекараха ни през всички задни коридори, качихме се в колата и си тръгнахме“, добави тя. 

Малко след това Хайнс даде още една актуализация в социалните мрежи. „Благодаря на всички, които се свързаха и попитаха дали сме добре – добре сме. Сега съм по пижама и гледам извънредните новини точно като вас, но всички пазете се“, написа тя.

Хаос избухна на събитието в събота вечер, когато предполагаемият стрелец Коул Алън, нахлу през контролно-пропускателен пункт за сигурност и откри огън. Президентът Доналд Тръмп беше незабавно изведен от балната зала на хотел Washington Hilton. Видео от вътрешността на събитието показа как присъстващите се укриват под масите, докато паниката се разпространява в залата.

Моментът имаше допълнителна тежест за няколко от присъстващите, чиито животи вече са били белязани от политическо насилие, включително Тръмп, министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, лидерът на мнозинството в Камарата на представителите Стив Скалийз и главният изпълнителен директор на TPUSA Ерика Кърк.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, племенник на президента Джон Ф. Кенеди, беше бързо изведен от залата в събота, съобщи служител на HHS пред Fox News Digital. Историята на неговото семейство е тясно свързана с две трагични покушения.

Тръмп похвали органите на реда по време на пресконференцията си в Белия дом късно в събота, като заяви, че ситуацията е била „изключително добре овладяна от „Сикрет сървис“ и правоохранителните органи“.

Източник: Fox News, AOL    
Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Как лесно да сканираме документи с Android

Как лесно да сканираме документи с Android

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

<p>Откриха военен боеприпас в гимназия в Добрич</p>

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

<p>Денков: Виждам опит да се създаде драма без особено основание</p>

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

