Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

С тивън Милър беше заснет да помага на съпругата си Кейти Милър, която е в напреднала бременност, да напусне балната зала на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, след като въоръжен нападател откри огън.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом по политиката беше заснет от камера да помага на съпругата си да стане от мястото си и да я насочва към изхода, докато двамата бягат към безопасност.

Кейти, на 34 години, за която се смята, че е в осмия месец от бременността си, изглеждаше видимо ужасена, докато двойката беше ескортирана към безопасност от служители по сигурността след стрелбата на гала вечерта в събота, 25 април.

Двойката беше седнала в непосредствена близост до министъра на войната Пийт Хегсет, който беше забелязан да стои наблизо, докато те бяха бързо изведени от балната зала. По-рано вечерта Стивън, на 40 години, и Кейти бяха позирали заедно с Пийт и неговата съпруга Дженифър Раучет, като групата изглеждаше весела и спокойна.

Кейти също така гордо беше показала нарастващото си бременно коремче на червения килим на събитието, проведено в хотел Washington Hilton. Облечена в дълга сатенена рокля с дълги ръкави в малиново розово, Кейти нежно беше поставила ръка върху корема си и се усмихваше за фотографите заедно със Стивън, като също така направи и самостоятелни снимки, преди двойката да се отправи вътре към местата си.

След това настъпи хаос, когато изстрели прозвучаха във фоайето извън балната зала, изпращайки 2000-те гости в паника, като много от тях бяха видени да се укриват под масите или да се втурват към изходите.

Междувременно Шерил Хайнс разказва за ужасяващия момент, в който тя и съпругът ѝ, министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, са били бързо изведени от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, след като са били чути предполагаеми изстрели.

Шокиращи кадри показаха как агенти от „Сикрет сървис“ извеждат Кенеди, като са го заобиколили от всички страни, а самата Хайнс тича след тях.

По-късно вечерта тя сподели в Instagram: „Добре, току-що се върнах от вечерята на кореспондентите в Белия дом. Това беше луд момент. Бяхме там и чухме изстрели, всички се скриха под масите, никой не знаеше какво се случва, а след това охраната на Боби ни обгради и ни изведе, трябваше да ме вдигнат над столовете, защото съм на токчета и с официална рокля. Прекараха ни през всички задни коридори, качихме се в колата и си тръгнахме“, добави тя.

Малко след това Хайнс даде още една актуализация в социалните мрежи. „Благодаря на всички, които се свързаха и попитаха дали сме добре – добре сме. Сега съм по пижама и гледам извънредните новини точно като вас, но всички пазете се“, написа тя.

Хаос избухна на събитието в събота вечер, когато предполагаемият стрелец Коул Алън, нахлу през контролно-пропускателен пункт за сигурност и откри огън. Президентът Доналд Тръмп беше незабавно изведен от балната зала на хотел Washington Hilton. Видео от вътрешността на събитието показа как присъстващите се укриват под масите, докато паниката се разпространява в залата.

Моментът имаше допълнителна тежест за няколко от присъстващите, чиито животи вече са били белязани от политическо насилие, включително Тръмп, министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, лидерът на мнозинството в Камарата на представителите Стив Скалийз и главният изпълнителен директор на TPUSA Ерика Кърк.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, племенник на президента Джон Ф. Кенеди, беше бързо изведен от залата в събота, съобщи служител на HHS пред Fox News Digital. Историята на неговото семейство е тясно свързана с две трагични покушения.

Тръмп похвали органите на реда по време на пресконференцията си в Белия дом късно в събота, като заяви, че ситуацията е била „изключително добре овладяна от „Сикрет сървис“ и правоохранителните органи“.