Теория на конспирацията: Наистина ли знаем какви са причините за потъването на „Титаник“?

П отъването на „Титаник“ е един от най-трагичните инциденти в човешката история. Той се случва в съдбовната нощ на 14-и срещу 15-и април 1912 г., след като корабът се сблъсква с айсберг.

В ледените води на северния Атлантически океан загиват общо 1517 души. Събитието шокира света, а в опитите да си обяснят как подобно нещо се е случило, много хора започват да споделят различни конспиративни теории.

Ето и част от тях:

За трагедията е отговорен Джей Пи Морган... или семейство Ротшилд

Според тази теория, зад потъването на „Титаник“ стои американският предприемач и банкер Джон Пирпонт Морган, по-известен като Джей Пи Морган. Той организирал инцидента, за да отстрани трима от своите най-големи конкуренти – Джейкъб Астор, Бенджамин Гугенхайм и Исидор Щраус, които били на борда на кораба.

Теорията се основава на факта, че Морган също трябвало да пътува с „Титаник“, но се отказал в последния момент. Тя обаче не дава никакво обяснение как милионерът успял да осъществи предполагаемия си план, довел до потъването на кораба.

Теорията също така гласи, че Морган искал да убие тримата си конкуренти, тъй като те били несъгласни с идеята за създаването на Федералния резерв. В интерес на истината няма данни Астор и Гугенхайм да са били противници на въпросната идея, а Щраус дори я подкрепял.

Според друга версия зад потъването на „Титаник“ всъщност стои семейство Ротшилд, а целта им била същата – да отстранят своите конкуренти. Любопитна подробност е, че през последните няколко години тези твърдения отново станаха актуални, след като бяха свързани с QAnon – крайнодясната конспиративна теория, според която съществува заговор срещу предишния президент на САЩ Доналд Тръмп и неговите привърженици.

Потъването на „Титаник“ не се е случило

Възможно ли е потъването на „Титаник“ всъщност да представлява изкусна застрахователна измама? Някои хора са убедени, че това е точно така.

Според тази теория компанията White Star Lane, която била собственик на кораба, го подменила с друг – „Олимпик“, който бил повреден по време на плаване от Саутхемптън до Ню Йорк през 1911 г. Той бил ремонтиран в Белфаст и извършил още едно плаване, преди отново да се наложи да бъде поправян. Това станало само няколко месеца преди потъването на „Титаник“.

Тъй като повредите на „Олимпик“ се оказали твърде големи, представители на компанията решили да го заменят с „Титаник“ и да го изпратят на едно последно пътуване, обричайки стотици хора на сигурна смърт. По този начин обаче те щели да получат парите от застраховката на „Титаник“.

Не е необходимо да се извършва задълбочен анализ, за да се установи, че в тази теория има твърде много пробойни. Най-сериозната от тях е как е възможно нито един човек от екипажа и пътниците на „Титаник“ да не забележи, че се качва на друг кораб, който на всичкото отгоре е повреден.

Освен това застраховката на „Титаник“ не била достатъчна, за да покрие загубата на „Олимпик“. Както отбелязва Пол Бърнс, който е уредник на няколко музейни експозиции, посветени на „Титаник“, „в тази теория просто няма никакъв смисъл“.

„Титаник“ и проклятието на мумията

Един от пътниците на борда на „Титаник“, който загинал при потъването на кораба, е Уилям Стийд – британски писател и журналист. Той смятал, че древно египетско проклятие е причина за поредица от злощастни събития, случили се в Лондон.

В часовете преди сблъсъка с айсберга, той разказал на част от пътниците няколко зловещи истории, свързани с проклятието на мумия, намираща се в британската столица. Няколко седмици след трагедията, един от оцелелите споделил чутото от Стийд пред вестник New York World и новината бързо привлякла голям интерес. На всичкото отгоре се оказало, че писателят е автор на статия и разказ, в които сякаш предсказал случилото се с „Титаник“.

Скоро се появили твърдения, че на борда на кораба имало мумия, която трябвало да бъде доставена на богат американски бизнесмен. Въпросното „сензационно разкритие“ се оказало лъжа, но много хора започнали да вярват, че някаква свръхестествена сила причинила потъването на кораба.

Тези слухове били подхранени от факта, че една от пътничките – Маргарет Браун (известен филантроп, оцеляла след трагедията с „Титаник“) действително носела със себе си египетски артефакти, които трябвало да занесе в музей в Денвър.

Колкото и идеята за древно проклятие да разпалва въображението на някои хора, не бива да се забравя, че всички доказателства и извършени проучвания сочат едно и също нещо – причината за потъването на кораба е сблъсък с айсберг, а не някакво свръхестествено явление.

Фаталният номер 3909 04

Друга теория, свързана с трагичната съдба на „Титаник“, гласи, че служители на компанията Harland and Wolff, която построила кораба, направили стряскащо откритие. Те установили, че номерът на плавателният съд е 3909 04. Погледнати в огледало, тези цифри сякаш изписват фразата „No pope“ – т.е. „Няма папа“.

Някои смятат, че това било мрачно знамение, предсказало какво предстои да се случи с „Титаник“. Истината обаче е друга. Историкът Уолтър Лорд се заел да разследва тези твърдения и открил, че те се появили за пръв път чак през 50-те години на миналия век. Освен това добре известен факт е, че номерът, поставен на корпуса на „Титаник“, всъщност е 401, а не 3909 04.

В една от своите книги писателката Ани Колфилд отбелязва още нещо интересно – дори и номерът на прословутия плавателен съд действително да е бил 3909 04, това едва ли щяло да впечатли който и да е от служителите на Harland and Wolff.

Причината е, че още в началото на XIX в. ръководството на компанията уволнило всички свои подчинени, които били католици. В резултат, през XX в. там вече работели единствено протестанти.