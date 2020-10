Илюминатите: митове и факти

Е два ли има човек, който да не е попадал поне веднъж на някоя конспиративна теория, свързана със загадъчния Орден на илюминатите. Много хора вярват, че това е организация с огромна власт, която старателно крие своята дейност в пълна тайна. Според привържениците на конспиративните теории, много политици, бизнесмени и световноизвестни знаменитости са илюминати. Каква всъщност е истинската история на това тайно общество?

Създаването на Ордена на илюминатите

Тайната организация е основана на 1 май 1776 г. в Бавария от професора по църковно право и практическа философия Адам Вайсхаупт и двама негови студенти. Тъй като повечето му колеги от университета в Инголщат не подкрепяли неговите либерални и прогресивни възгледи, вдъхновени от идеите на Просвещението, той решил да създаде орден, в който всеки свободомислещ човек е добре дошъл. Първоначално, организацията носела друго име - Съюзът на перфектибилистите. Вайсхаупт, обаче, бързо се отказал от него и на няколко пъти прекръстил тайното общество (едно от имената, които измислил, било Орденът на пчелите), преди да се спре на окончателния вариант.

