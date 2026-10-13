Задържаха турски граждани в Германия за палеж на станция на Starlink в Полша

Германската полиция задържа двама турски граждани, заподозрени в палеж на наземна станция на Starlink в Полша.

Полските власти определят случая като саботаж и твърдят, че зад него стоят руски служби.

Според прокуратурата целта е била прекъсване на интернет връзките на Starlink в Централна и Източна Европа.

Polonya'daki Starlink istasyonuna sabotaj şüphesiyle iki Türk vatandaşı Almanya'da gözaltına alındı https://t.co/dUGE6UPBSi — BBC News Türkçe (@bbcturkce) October 12, 2026

Германската полиция е задържала двама турски граждани, заподозрени в подпалването на сателитна станция на мрежата на Илон Мъск Starlink на територията на Полша. Това заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, който окачестви случая като акт на саботаж, предава TVPWorld. Варшава вече е изискала от Берлин екстрадицията на двамата арестувани турски граждани.

Кервински заяви, че когато заподозрените пристигнат в Полша, ще им бъдат повдигнати обвинения в "саботаж и подривна дейност от името на чуждестранна разузнавателна служба“. На съвместен брифинг министърът на специалните служби Томаш Семоняк добави, че Полша "няма абсолютно никакво съмнение, че руски служби“ стоят зад пожара миналия месец. Премиерът Доналд Туск нарече палежа "пореден акт на хибридна война“. "Извършителите на саботажа ще отговарят пред полското правосъдие“, написа той в социалните мрежи.

Пожар избухна в станция на Starlink в Полша, подозират саботаж

Пожарът избухна в края на септември в наземна станция на Starlink в село Вола Кробовска, южно от Варшава. Пожарът повреди захранващ блок и генератор в станцията, която се управлява от полската държавна телекомуникационна компания Exatel и свързва спътниците на Starlink с наземни интернет мрежи. Тогава полският министър по цифровите мрежи Кшищов Гавковски заяви, че съоръжението е помагало и за осигуряване на "интернет сигурност в Украйна“.

Мирчев: В секретен обект край София са подпалени 11 антени за Starlink

От полската прокуратура заявиха, че целта на саботажа е била да се прекъснат интернет връзките на Starlink в Полша и други страни от Централна и Източна Европа.

Припомняме, че депутатът от ДБ Ивайло Мирчев написа в социалните мрежи, че подобен пожар в база с антени на Starlink е имало и в България. По думите му инцидентът е станал в секретен обект край София, но до момента няма официална информация за това от МВР и службите за сигурност.