Какво ще се случи, когато руският„Starlink“ разполага с достатъчно спътници, за да контролира дронове в цяла Европа

Русия развива сателитната мрежа RASSVET като собствен аналог на Starlink, с планове за 250 спътника до 2027 г.; според украински експерти тя може да осигури управление на дронове извън пряка видимост, видео в реално време и разузнавателни операции.

Според анализа достигането на 200–250 спътника би разширило значително възможностите за дистанционно управление на дронове и потенциално би улеснило руски саботажни и атакуващи операции извън Украйна, включително в Европа.

Украйна настоява ITU да изключи украинската територия от зоните на обслужване на RASSVET и предупреждава за възможни радиоелектронни смущения; Киев призовава и други засегнати държави да предприемат подобни действия.

What Happens When russia Has Enough RASSVET Satellites to Control Drones Across Europe?https://t.co/fGZUdAi9Bd — SEO Kyiv (@seokyiv) September 13, 2026

Русия изгражда собствена сателитна мрежа RASSVET, аналог на Starlink, която Кремъл представя като система за гражданска употреба, но която би могла да предостави на руските военни мощен нов инструмент за управление на дронове над цяла Украйна. Същата технология може да представлява и пряка заплаха за сигурността на Европа, улеснявайки хибридната война на Русия.

Когато Илон Мъск прекрати достъпа на руските сили до Starlink, Кремъл се изправи пред сериозен проблем: руските войски останаха без жизненоважен комуникационен инструмент, което наруши операциите им и предизвика объркване. Сега Русия разработва собствен „Starlink“, наречен RASSVET.

„Руските комуникации на фронтовата линия ще се подобрят“, обяснява съветникът на украинския президент Сергей „Флаш“ Бескрестнов, експерт по радиотехнологии. „Те ще могат да атакуват цялата ни страна с безпилотни летателни апарати, управлявани онлайн чрез собствените им спътници“, посочва той.

Флаш отбелязва също, че на теория Русия вече би могла да инсталира терминали за сателитен интернет на дронове „Шахед“ и да синхронизира атаките с преминаването на спътниците над съответния район.

„RASSVET вече има потенциал за по-широко приложение на бойното поле“, казва Виктория Вишнивска, старши анализатор в Независимата антикорупционна комисия (NAKO). Тези приложения надхвърлят осигуряването на непрекъснати, независими от чужди системи комуникации и включват управление на дронове и подпомагане на насочването им към цели.

Ако RASSVET се разрасне, в крайна сметка бихме могли да го видим в ръцете на Иран, хусите, други терористични групировки и организираната престъпност. Системата потенциално може да бъде използвана и като мащабен инструмент за радиоелектронна война.

Именно затова е от решаващо значение Международният съюз по далекосъобщения (ITU) да не позволи на RASSVET да функционира над украинска територия, именно затова разширяването на мрежата трябва да предизвиква безпокойство и в други европейски държави.

Източник: Caltech Optical Observatories/IPAC

Русия заглушава Starlink: Ще попречи ли това на Украйна?

Военните приложения на RASSVET за управление на дронове

RASSVET е спътникова комуникационна мрежа в ниска околоземна орбита, която се разработва от 2023 г. от частната руска компания „Бюро 1440“ с държавна подкрепа. Проектът вече е получил 1,2 млрд. долара финансиране, а по-широката космическа програма на Русия до 2030 г. предвижда 481 млрд. рубли (5,7 млрд. долара) за финансиране.

Разгръщането на RASSVET става постепенно. През 2023 г. първите три тестови спътника (RASSVET-1) бяха изведени в орбита, последвани от още три (RASSVET-2) през 2024 г.

Прекратяването на достъпа до Starlink ускори програмата. През март 2026 г. Русия изведе наведнъж 16 спътника от трето поколение, последвани от още 16 през юли.

Плановете на Кремъл предвиждат до 2027 г. в орбита да има 250 спътника, до 2030 г., 730, а до 2035 г., над 900.

Макар Москва официално да представя системата като предназначена за гражданска употреба, на практика приложението ѝ е военно. Владимир Путин заяви още през 2023 г., че системата ще позволява управление на дронове. Сред възможностите ѝ са:

предаване на видео в реално време от безпилотни летателни апарати; управление на дронове извън пряката видимост на оператора; изграждане на командни мрежи за дистанционни операции; извършване на разузнаване.

С други думи, RASSVET може да бъде използван за настъпателни операции.

При такъв сценарий прецизният руски удар по щаб на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев би бил само първият от поредица подобни атаки: руските оператори биха могли да получат значително по-голям контрол върху дроновете си не само във въздушното пространство на Украйна, но потенциално и в цяла Европа, което би улеснило значително извършването на целенасочени атаки и саботажни операции.

Източник: SpaceX

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Как RASSVET може да застраши сигурността на Европа?

Кремъл не крие амбициите си да упражнява влияние поне върху Централна и Източна Европа и скандинавските държави, където от години се извършват хибридни атаки под различни форми. Руски дронове и ракети многократно са навлизали и във въздушното пространство на Румъния, Молдова и Полша.

Един от най-скорошните подобни случаи беше свързан с FPV дрон, открит на германското летище в Лайпциг през август. Дронът, натоварен с експлозиви, е бил насочен към самолет Ан-124. По-късно стана ясно, че е имало три такива дрона, а самата саботажна операция е била свързана с Русия.

След като RASSVET достигне над 200 спътника в орбита, заплахата може да нарасне драстично. Сателитната свързаност може да даде на руските оператори значително по-голям контрол върху дронове извън пряката видимост, като потенциално позволи извършването на целенасочени атаки и саботажни мисии не само в Украйна, но и по-навътре в Европа.

Фактът, че Германия вече оценява наземни системи, способни да нарушават сателитните комуникации и навигационните сигнали, технология, която потенциално може да бъде използвана срещу RASSVET, показва, че рисковете, свързани с разширяващите се сателитни способности на Русия, далеч надхвърлят пределите на Украйна.

Русия заплаши космическите сателити на Запада

Как може да бъде ограничен RASSVET?

Засега заплахата е ограничена от физическите характеристики на спътниковата групировка: все още има сравнително малко спътници, а периодите на стабилна свързаност са кратки.

„Към днешна дата Руската федерация е изстреляла 32 спътника“, заяви на 7 септември началникът на украинското военно разузнаване (ГУР) Олег Ивашченко.

За сравнение, в момента в орбита се намират над 12 000 спътника Starlink, като броят им продължава да нараства с приблизително 200 спътника месечно.

За практическо военно използване Русия се нуждае от приблизително 200-250 спътника в орбита, праг, който Кремъл планира да достигне още през 2027 г. Целта на Украйна е да защити територията си от по-нататъшна ескалация на руските удари.

Международният съюз по далекосъобщения е получил документи от Русия, в които се посочва, че зоните на обслужване на мрежите RASSVET-1 и RASSVET-3 включват украинска територия. Поради изложените по-горе причини Киев не дава съгласието си за това. Украйна настоява ITU да изключи украинската територия от обявените зони на обслужване и на двете мрежи.

Позицията на Украйна в нейното заявление до ITU се състои от две точки:

Изключване на Украйна от зоните на обслужване на RASSVET-1 и RASSVET-3. Украинската територия не трябва да бъде включвана в зоните на действие, които Русия е обявила за тези мрежи.

Възражения относно координацията и риска от вредни радиосмущения. Украйна обръща внимание на ITU, че използването на обявените от Русия честотни назначения създава риск от смущения в украинските комуникационни мрежи.

„Целта на Русия да използва подобни спътници над територията на Украйна е абсолютно ясна“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. „Това няма нищо общо с граждански цели. Напротив, Москва иска да ги използва, за да подпомага военните си действия, убийствата на хора и геноцидните престъпления“, каза Сибиха.

Съществува и по-широка тревога, че руската система може да застраши стабилното функциониране на комуникациите в Украйна като цяло. Радиочестотите са ресурс, използван за:

мобилни комуникации;

радиомрежи;

сателитни комуникации;

други телекомуникационни системи.

Именно затова апелът на Украйна към ITU е от критично значение: той засяга сигурността на цялата страна. Украйна също така призовава други държави, чиито територии Москва по подобен начин е включила в планираните зони на покритие, да предприемат същата стъпка, като изпратят собствени уведомления до руската администрация и Бюрото по радиосъобщенията на ITU.

Това не е просто въпрос на формално премахване на територии от дадена карта. Става дума и за закрепване на съответните ограничения в международните процедури на ITU, като по този начин се създава инструмент, който може да бъде използван за допълнителен натиск и като основа за бъдещи аргументи.