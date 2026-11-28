Около 75% от словенците имат запаси от храна и напитки за три дни, а 90% разполагат с фенерче или свещи и аптечка.

Под 40% имат достатъчно вода за три дни, а само 10% са подготвили чанта за спешна евакуация.

Селските жители са по-добре подготвени от градските, а властите насърчават домакинствата да могат да се справят самостоятелно поне 72 часа.

Bi zdržali 72 ur brez pomoči? Večina Slovencev ima doma zalogo hrane, precej manj pa jih je pripravljenih na evakuacijo https://t.co/eMk2bOqcOp — Slovenske Novice (@SlovenskeNovice) November 28, 2026

Около три четвърти от гражданите в Словения имат у дома запаси от храна и напитки за три дни. Това показва резултатът от онлайн проучването „Поведенческа перспектива и здраве“ на словенския Национален институт по обществено здраве, което проследява как гражданите в страната оценяват готовността си в случай на бедствия или възможни извънредни ситуации, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло.

В проучването, проведено през септември тази година, са участвали 1502 пълнолетни жители на Словения на възраст от 18 до 74 години. Резултатите показват, че девет от десет участници имат у дома фенерче на батерии или свещи, а девет от десет имат и комплект за първа помощ.

Около 61 процента от анкетираните имат запас от предпазни маски или дезинфектанти и сапун. Около 42 процента от анкетираните имат копия на най-важните документи или достъп до тези документи, съхранени в облака. Около 41 процента от запитаните имат у дома и радио на батерии.

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Данните за други страни на готовността са малко по-малко обнадеждаващи, отбелязва РТВ Сло. Според собствената оценка на участниците в проучването по-малко от 40 процента от хората имат у дома запас от вода за три дни за готвене и поддържане на лична хигиена, а именно поне три литра вода на ден на човек. Малко над една пета от анкетираните имат група за разговори със съседите от квартала, а малко под една пета (около 20 процента) имат план за евакуация при спешни случаи. Около 15 процента от участниците в проучването са се разбрали със семейството и приятелите си как ще се свържат помежду си в случай на бедствия или други извънредни ситуации.

Само около 10 процента от участниците в проучването имат подготвена чанта или раница с най-необходимите вещи за бързо напускане при извънредна ситуация. Данните показват и значителни разлики в готовността според мястото на живеене. Анкетираните, които живеят в селските райони, по правило са по-добре подготвени за възможни извънредни ситуации. Изключение правят само подготвените копия на най-важните документи, които имат повече хора от градските райони.

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От института подчертават, че през последните години словенците са се сблъсквали с бури, наводнения и други бедствия, които са повлияли на ежедневието им. Непредвидени ситуации могат да възникнат и заради обществени и технологични събития. Готовността за такива ситуации включва действия от страна на държавата, отговорните служби и местните общности, както и на отделните хора и домакинствата.

„С предварително планиране, взаимопомощ и подготовка на най-необходимите вещи можем да си осигурим възможност да се справим по-лесно при извънредни събития. Важна част от готовността е и подходящата подготовка на домакинството, например за временни прекъсвания в снабдяването с вода, електричество, отопление или храни“, написаха те.

Те посочиха, че Европейската комисия наскоро е публикувала насоки за повишаване на готовността на населението, в които насърчава хората и домакинствата да могат да се справят сами в продължение на поне 72 часа, ако възникнат временни прекъсвания на обичайното снабдяване или на работата на обществените услуги. Сред препоръките е и подготовката на чанта или раница за спешни случаи, която можем да вземем със себе си, ако се наложи бърза евакуация.

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