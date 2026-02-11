Любопитно

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

11 февруари 2026, 11:54
„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия
Източник: Getty Images

А нджелина Джоли заяви, че белезите от двойната ѝ мастектомия „са избор“, за който е „благодарна“, че е успяла да направи, съобщава Page Six.

„Винаги съм била човек, който се интересува повече от белезите и живота, който хората носят“, каза актрисата в интервю за France Inter във вторник. „Не ме привлича перфектната идея за живот без белези.“

„Белезите ми са избор, който направих, за да остана тук колкото е възможно по-дълго с децата си. Обичам белезите си заради това. И съм благодарна, че имах възможността и избора да направя нещо проактивно за здравето си.“

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея, тъй като е загубила майка си, Маршелин Бертран, от рак, когато е била малка, и сега „отглежда децата си без баба“.

Бертран е диагностицирана с рак на яйчниците през 1999 г., а по-късно и с рак на гърдата. Тя почина през януари 2007 г. на 56-годишна възраст.

„Така че за мен, мисля, че това е животът и ако стигнеш до края на живота си и не си правил грешки и не си създал бъркотия, нямаш белези, не си живял достатъчно пълноценен живот“, заключи Джоли.

Джоли има шест деца с бившия си съпруг Брад Пит: Мадокс, 23, Пакс, 21, Захара, 20, Шайло, 18 и близнаците Нокс и Вивиан, 16.

Носителката на „Оскар“ се подложи на мастектомия през 2013 г., след като даде положителен тест за мутация в гена BRCA1 и лекарите ѝ казаха, че има почти 90 процента шанс да се разболее от рак на гърдата.

По това време тя публикува и разказа си от първа ръка във въздействаща статия в „Ню Йорк Таймс“ .

„Решението да се подложа на мастектомия не беше лесно. Но съм много щастлива, че го взех. Шансовете ми да развия рак на гърдата спаднаха от 87 процента на под 5 процента. Мога да кажа на децата си, че не е нужно да се страхуват, че ще ме загубят от рак на гърдата“, пише Джоли в статията.

Две години по-късно Джоли взе решение да ѝ бъдат отстранени яйчниците и фалопиевите тръби.

В годините след това актрисата рядко е правила коментари за процедурата.

Миналият октомври тя сподели подобно мнение за това, че не съжалява за решението си .

„Това са моите избори. Не казвам, че всеки трябва да го прави по този начин, но е важно да имаш избор. И не съжалявам“, каза тя пред списание Hello !.

През декември 2025 г. тя показа белезите си от двойната мастектомия за първи път, когато позира за Time France.

„Споделям тези белези с много жени, които обичам“, каза звездата от „Г-н и г-жа Смит“ пред изданието. „Винаги се трогвам, когато видя други жени да споделят своите.“

„Исках да се присъединя към тях, знаейки, че TIME France ще споделя информация за здравето на гърдите, превенцията и знанията за рака на гърдата.“

Източник: Page Six    
Анджелина Джоли Двойна мастектомия Белези Рак на гърдата Превенция на рака Ген BRCA1 Семейство Здравословни избори Информираност Здраве на жените
