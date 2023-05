Раждането и възходът на скандалната и брутална династия Ким

Б рутална, безразсъдна и забележително издръжлива, династията Ким управлява Северна Корея с железния си юмрук в продължение на три поколения, превръщайки някога сравнително проспериращата страна в обедняло отшелническо кралство.

Начело на комунистическата нация от създаването й през 1948 г. прословутата династия живее в безсрамен лукс, докато повечето севернокорейци понасят невъобразими трудности. Диктаторите предпочитат да се занимават с ядрени оръжия, а не с изхранването на гладните маси на нацията.

Ким Ир Сен



Родоначалникът на семейство Ким, което също е известно като "кръвната линия на планината Паекту" в Северна Корея, бил Ким Ир Сен, който бил издигнал на власт след края на японското управление през 1945 г. и основал нацията, присъединила се към Съветския съюз през 1948 г. Две години по-късно тогавашният премиер и върховен лидер на страната наредил нахлуването в подкрепяния от САЩ Юг, което предизвикало опустошителната Корейска война.

Последици от Корейската война

Боевете били прекратени през 1953 г., когато било подписано примирие. Конфликтът между двете нации обаче никога не е приключил. След прекратяването на военните действия Ким Ир Сен се заел с възстановяването на опустошената страна, стартирайки планове в съветски стил за създаване на командна икономика, която да има силен фокус върху колективното земеделие и тежката промишленост.

Затъмнение на юга

Южна Корея, от друга страна, била обхваната от политическа и икономическа криза, което позволило на Северна Корея да се състезава със своя най-голям съперник. До началото на 60-те години на миналия век комунистическата държава доста бързо се индустриализирала благодарение на помощта за възстановяване от СССР, Китай и други марксистко-ленински нации.

Процъфтяваща икономика

Анализ, публикуван в издание от 2004 г. на The Korean Journal of International Relations, определил БВП на глава от населението на Северна Корея през 1959 г. на $140, докато този на Южна Корея е бил само $81,30. Ким Ир Сен ръководил това, което източногерманската преса нарекла "икономическо чудо", с годишен растеж от 45%. Но добрите времена не продължили дълго...

Философиите на Ким Ир Сен Чучхе и Сонгун

Нещата се обърнали драматично от средата на 60-те години нататък. Капиталистическата икономика на свободния пазар на Южна Корея процъфтявала с отслабването на политическото напрежение и благодарение на навлизането на преки чуждестранни инвестиции, докато севернокорейската започнала да замира поради основната идеология на Ким Ир Сен за „чучхе“.

„Чучхе“ представлява идеята за съсредоточаване върху това да се разчита на собствените сили на държавата и била на първо място във военната доктрина „Сонгун“.

Връщане назад

Тези принципи на практика откъснали Северна Корея от целия свят и осакатили икономиката й, като акцентът върху разчитането на собствените сили в комбинация с военните разходи задвижили това, което било наречено „Големия скок назад“ на страната. На фона на този ужасяващ икономически упадък Ким Ир Сен създал култ към личността и смазал всяка опозиция.

Култът към личността на Ким Ир Сен

Вдъхновявайки се от Йосиф Сталин, Ким Ир Сен създал култ към личността си, ненадминат в историята. Дори днес севернокорейският народ е принуден да му се покланя като на бог както и пред многото статуи и портрети в страната, които го изобразяват. Смятани за свещени, всеки, за когото се установи, че е повредил изображение на Ким Ир Сен, дори неволно, се осъжда на смърт.

Всенародно поклонение

Рожденият ден на Ким Ир Сен се празнува с голямо усърдие в страната на 15 април. Денят е известен още и като „Денят на слънцето“ и се чества всяка година като официален празник. Официалният календар на Северна Корея се основава на рождената дата на диктатора през 1912 г. и следователно годината в момента е 111. Ким Ир Сен станал президент през 1972 г. и бил обявен за "вечен президент" след смъртта си.

Бруталното управление на Ким Ир Сен и системата Сонгбун

Освен че „циментирал“ управлението си с всепроникващия култ към личността си, Ким Ир Сен поддържал властта си чрез брутално потискане на всички форми на опозиция. Автократът изградил мрежа от ужасяващи затворнически лагери и създал кастовата система сонгбун, която поставяла всеки гражданин в една от петте касти, вариращи от „специални“ до зловещо звучащите „враждебни“.

Безмилостният закон на Ким Ир Сен за „три поколения напред“.

Онези, смятани за „враждебни“, претърпели жестоки наказания - от непосилен принудителен труд до ужасяващи мъчения. Публичните екзекуции станали нещо обичайно и атмосферата на страх обхванала страната.

Шокиращо, но според закона за „трите поколения напред“, който бил приет през 1950 г., децата и внуците на лице, за което се смятало, че е извършило престъпление срещу държавата, били подлагани на същото наказание като осъдения, което обикновено било доживотен затвор. Този закон е в сила и днес.

Масовите отвличания на чужди граждани от Ким Ир Сен

Варварството на Ким Ир Сен не спряло дотук. Освен че подлагал опонентите си и огромни части от севернокорейското население на невероятно жестоки наказания, лидерът нареждал и масови отвличания на чужди граждани. Сред тях имало квалифицирани работници, които били залавяни, за да подкрепят икономиката и военните на отделената държава. Смята се, че повече от 200 000 души от страни, включително Южна Корея, Тайланд, Китай, Япония и Румъния, са били отвлечени.

Разточителният начин на живот на Ким Ир Сен

Докато крайната бедност била широко разпространена в цялата страна, Ким Ир Сен живеел охолен живот. Според Ким Чен Рюл, севернокорейски полковник, отговарял за покупките на семейство Ким, който дезертирал в средата на 90-те години, диктаторът е похарчил милиони долари за луксозни западни стоки.

Те включват всичко - от автомобили от висок клас и разкошни мебели до гурме храни и позлатени пистолети. Полковникът съобщил също, че диктаторът е притежавал "десетки" разкошни вили, пълни с кристални полилеи и декоративни детайли.

Низходящата спирала на Северна Корея

През 1980 г. "Великият лидер" избрал първородния си син Ким Чен Ир за свой приемник и започнал да му поверява управлението на страната. С напредването на десетилетието съдбата на Северна Корея станала още по-мрачна, особено след разпадането на СССР, което тотално преобърнало икономиката на страната.

В същото време пазарните реформи в Китай подкопали търговските отношения между двете страни, правейки ситуацията още по-трудна.

Гладът през 90-те години

В началото на 90-те години заради лошото управление на Ким, прекъснали субсидиите от Съветския съюз и намаляла търговията с Пекин, освен това страната била изправена пред редица природни бедствия. Всичко това разбило крехката икономика на Северна Корея и прераснало в четиригодишен глад, наречен „Трудният март“, който убил приблизително 3,5 милиона души.

„Скъпи лидер“ Ким Чен Ир

Масовият глад започнал през 1994 г. и същата година Ким Ир Сен умрял от сърдечен удар на 82-годишна възраст. Неговото лидерство в крайна сметка било прието от Ким Чен Ир, който до този момент бил развил собствен култ към личността и се оказал дори по-безчувствен и автократичен от баща си.

Безпощадността на Ким Чен Ир

След като Ким Чен Ир поел пълен контрол над страната е премахнал около 2000 служители. Според един бивш бодигард, помощниците били в постоянен страх да не бъдат затворени или екзекутирани. Например, един съветник, който бил хванат да използва пепелника на лидера, бил заточен в затворнически лагер, където по-късно загинал.

Дръзките отвличания на Ким Чен Ир

Подобно на баща си, Ким Чен Ир наредил отвличането на множество чужди граждани. Запален киноман, за когото се твърди, че е притежавал 20 000 видеокасети и DVD-та, той стигнал дотам, че да организира отвличането на известния южнокорейски режисьор Шин Санг-ок и съпругата му актриса Чой Юн-хи, които принудил да правят филми и да подпомогнат процъфтяването на севернокорейската филмова индустрия.

„Комичното и некомпетентно“ икономическо управление на Ким Чен Ир

Въпреки че Ким Чен Ир въвел ограничени пазарни реформи след края на глада в края на 90-те години на миналия век, той имал „репутация на почти комично некомпетентен по въпросите на икономическото управление“ според експерта по корейски изследвания професор Андрей Ланков.

Програмата за ядрени оръжия на Северна Корея



Ким Чен Ир засилил доктрината Сонгбун - „на първо място военните“, възприета от баща му, и засилил ядрената програма на Северна Корея.

Ядрените амбиции на династията Ким датират от 50-те години на миналия век, но не се реализирали до управлението на Ким Чен Ир, което завършило с декларация през 2003 г., че армията на страната е разработила напълно функционални ядрени оръжия.

През 2006 г., нацията обяви, че е изпробвала успешно първото си ядрено оръжие.

Луксозните домове на Ким Чен Ир

С вкус към лукса, който би засрамил и най-глезените, Ким Чен Ир издигнал екстравагантността си до нови висини. Докато хората му тънели в крайна мизерия и бедност, „скъпият лидер“ изграждал портфолио от около 70 луксозни дворци и вили. С предпочитание към крайбрежните имоти деспотът наредил изграждането на цели 12 резиденции на брега на езеро, оборудвани с най-желаните удобства и скъпо обзавеждане.

Стоките от висок клас на Ким Чен Ир

Луксозните стоки, които внасял от чужбина, включвали всичко от часовници Rolex до автомобили Mercedes, както и пиана Steinway, чанти Gucci и костюми Armani. Диктаторът притежавал и яхта за милиони долари. Освен че запазвал много от тези екстравагантности за себе си и семейството си, те често били подарявани на високопоставени лица по случай отбелязването рождения ден на Ким Чен Ир на 16 февруари, който станал известен също като „Денят на блестящата звезда“.

Странните хранителни предпочитания на Ким Чен Ир

По отношение на храната се съобщава, че автократът е нареждал да му доставят ежедневно по въздух живи омари и печено магаре, докато пътувал с бронирания си влак, и бил пристрастен към това да се храни със сребърни пръчици.

Твърди се също, че Ким Чен Ир обичал редица световни деликатеси, включително морски дарове от Япония и ирански хайвер. Супата от перки на акула и яхнията с кучешко месо също били сред любимите му ястия. В същото време бил пристрастен към Биг Маковете на Макдоналдс, които тайно си донесъл от Южна Корея.

Смъртта на Ким Чен Ир от сърдечна недостатъчност

Смущаващи доклади предполагат, че Ким Чен Ир редовно е имал руси шведски проститутки, като се носели слухове, че той си е инжектирал кръвта на девици, за да остане млад. Усилията му обаче били напразни. След прекаран инсулт през 2008 г., той починал през 2011 г. на 70 години, подобно на баща си от инфаркт.

Наследникът на Ким Чен Ир

Ким Чен Ир имал трима сина и избрал най-малкия си Ким Чен Ун за свой наследник, за когото се смята, че е роден през 1984 г. Твърди се, че последният владетел от династията Ким е получил образованието си в Швейцария в Международното училище в Берн и е завършил обучението си в Националния военен колеж Ким Ир Сен в Пхенян между 2002 г. и 2007 г. Смята се, че е бил избран за най-високата длъжност в Северна Корея през 2009 г. след удара на баща си.

Управлението на Ким Чен-ун

Обявен за върховен лидер на Северна Корея след смъртта на Ким Чен Ир през 2011 г., Ким Чен Ун се заел да консолидира позицията си с безмилостна чистка. Общо 140 висши правителствени и военни служители били екзекутирани, включително чичото на Ким Чен Ун, Джанг Сонг Тхек и началника на отбраната, който бил осъден на смърт за заспиване по време на военен митинг.

Зловещите прочистващи екзекуции на Ким Чен-ун

Гледан като голяма заплаха, Джанг Сонг Тхек бил обявен за „презряна човешка измет, по-лоша от куче“, като докладите спекулирали, че той бил разкъсан на парчета от глутница гладни кучета.

Според по-достоверни разкази той всъщност бил убит чрез разстрел. Ким Чен-ун наредил да бъдат убити и членове на семейството на Чан, както и десетки негови помощници, някои от които били покосени от противовъздушни оръдия. Един дори бил убит с огнехвъргачка.

Убийството на по-големия брат на Ким Чен Ун

Твърди се също, че Ким Чен Ун стои зад убийството на своя по-голям полубрат в изгнание, който бил убит с помощта на нервнопаралитичното вещество „VX“ от две жени на международното летище в Куала Лумпур през 2017 г. Обреченият Ким Чен-нам изпаднал от благоволението на баща си през 2001 г., след като бил заловен от японските власти, да се опитва да посети Токийския Дисниленд с фалшив паспорт, инцидент, за който се твърди, че е причинил голям срам на Ким Чен-ир.

Оцелелият брат на Ким Чен Ун

Вторият син на Ким Чен Ир, Ким Чен Чул, за когото се твърди, че е бил отстранен от баща си поради "меката му личност", успял да остане жив, като стоял далеч от политиката и държал „нисък профил“. Интересуващ се повече от музиката, отколкото от световните дела, Ким Чен Чул е опитен китарист и поради това, че не представлява заплаха се смята, че се радва на добра връзка с кръвожадния си по-малък брат.

Ускоряване на програмата за ядрени оръжия на Ким Чен Ун

'Kim Jong Un [the North Korean leader] doesn’t just want more missiles, he wants better missiles'.



Под ръководството на Ким Чен-ун Северна Корея засили програмата си за ядрени оръжия с нарастващ брой тестове на ядрени бойни глави и ракети, последните от които бяха извършени през февруари. Южна Корея и САЩ направиха опити да „ухажват“ непредсказуемия лидер и да го накарат да денуклеаризира.

Ким Чен Ун и Доналд Тръмп

След като първоначално се подигра на севернокорейския деспот и го нарече „Човек-ракета“, президентът Тръмп се срещна с него през 2018 г. и 2019 г., като стана първият президент на САЩ, посетил Северна Корея. Срещите на върха в крайна сметка не успяха да насърчат Ким Чен Ун да изостави ядрените си амбиции.

Луксозните домове и частните острови на Ким Чен Ун

Живеейки широко, докато хората му страдат, Ким Чен-ун е също толкова показен колкото баща си, ако не и повече. В допълнение към безбройните луксозни дворци и частни вили, диктаторът е собственик и на няколко частни райски острова, които напомнят на Карибите.

Пищният начин на живот на Ким Чен-ун

В допълнение към яхтите струващи милиони, се казва, че севернокорейският лидер притежава 100 луксозни коли. Любимата му е брониран Mercedes S600 за 2 милиона долара, оборудван с преносима тоалетна. Ким Чен-ун има и собствен частен самолет за милиони долари, който мнозина шеговито кръстиха "Air Force Un".

Здравословните проблеми на Ким Чен-ун

Въпросите около здравето на Ким Чен-ун изобилстват, което едва ли е изненадващо, като се има предвид неговото интензивно пушене, лошо хранене и обилното количество алкохол, което приема, всичко това допълнение на семейната историята със сърдечни заболявания.

Възможните наследници на Ким Чен Ун

Възможните наследници включват сестра му Ким Йо-джонг, която има важна роля в режима, и малката му дъщеря, Ким Джу-ае. На възраст около 10 или 11 години, детето все по често е в светлината на прожекторите напоследък и се появиха спекулации, че я подготвят за най-високата длъжност. Ким Чен-ун има две други деца, включително син.