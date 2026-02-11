АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

Н а обходния път на Кресна ще има три големи моста и два тунела. В момента на обекта работят над 60 тежкотоварни машини и 170 строители като освен тежкотоварните машини има и специализирана сондажна техника за изпълнението на пилоти, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Извършва се почистване на строителната площадка от храсти и дървета и се отстранява хумусният пласт. Работи се по всички подлези за селскостопански пресичания, както и по част от реконструкциите на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните работи за изграждането на едно от тунелните съоръжения, като в момента се укрепват изкопите при предпорталните площадки.
По мостовите съоръжения се изпълнява фундиране от пилоти с диаметър 1,2 м като общата им дължина е около 650 м.
Мащабни инженерни решения: Мостове и тунели
Обходният път на Кресна ще преминава източно от града, а неговият габарит Г 10.50 ще осигурява две ленти за движение. Трасето започва с първите двеста метра, съвпадащи с път I-1, след което преминава по изцяло нов маршрут.
Централно място в проекта заемат петте мащабни съоръжения:
- Два тунела: „Кресна 1“ с дължина 359 м и „Кресна 2“ с дължина 231 м.
- Три моста: Два моста над река Струма с дължини съответно 298 м и 296 м, и едно мостово съоръжение над река Влахинска с дължина 203 м.
Пътят ще пресича река Струма на две места, ще преминава покрай резервата „Тисата“, както и над път I-1 и железопътната линия София - Кулата.
Инфраструктура
Проектът предвижда редица мерки за опазване на околната среда и удобство на пътуващите:
- Проходи за влечуги: Ще бъдат изградени 22 малки съоръжения (водостоци), които ще изпълняват функцията на "проходи за влечуги", опазвайки биологичното многообразие.
- Почивка и обслужване: В края на участъка ще има площадка за отдих, където ще могат да бъдат разположени търговски обекти, 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 за хора в неравностойно положение.
- Земеделски достъп: Четири подлеза ще осигурят двунивово пресичане със селскостопанските пътища, гарантирайки безопасен и удобен достъп за земеделските стопани.
- Укрепващи съоръжения: Предвидено е изграждането на армонасипни стени в два участъка (37 м и 71 м) и една подпорна джоб стена (119 м).
Срок, изпълнители и стойност
Строителството на обходния път на Кресна стартира на 27 ноември миналата година. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години. Договорният срок за изпълнение на целия лот 3.2.2 е 1286 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2а.
Изпълнител на проектирането и строителните работи е ДЗЗД „Струма - 3.2.2“, в което участват „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас“ АД, Португалия. Стойността на договора за лот 3.2.2 възлиза на 570 239 136.32 лв. (291 558 640.74 евро).
Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС“, състоящо се от „Пътинвест-инженеринг“ АД и „SWS engineering Spa“, Италия, със стойност 9 413 253.89 лв. с ДДС (4 883 860.05 евро).
Проектът е част от по-широкия план за лот 3.2.2 на АМ „Струма“, включващ участъка Крупник - Кресна и обходния път на гр. Кресна. През 2023 г. беше завършено и доизграждането на пътния възел „Кресна“ с три нови пътни връзки, осигуряващи безопасна и безконфликтна връзка между път I-1/Е-79 и участъка Кресна - Сандански от АМ „Струма“. С реализацията на тези етапи, пътуването от Кресна до Сандански ще се осъществява изцяло по автомагистрала, допринасяйки за по-бърз и сигурен транспорт в региона.