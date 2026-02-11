България

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

11 февруари 2026, 12:05
АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела
Източник: АПИ

Н а обходния път на Кресна ще има три големи моста и два тунела. В момента на обекта работят над 60 тежкотоварни машини и 170 строители като освен тежкотоварните машини има и специализирана сондажна техника за изпълнението на пилоти, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Извършва се почистване на строителната площадка от храсти и дървета и се отстранява хумусният пласт. Работи се по всички подлези за селскостопански пресичания, както и по част от реконструкциите на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните работи за изграждането на едно от тунелните съоръжения, като в момента се укрепват изкопите при предпорталните площадки.

По мостовите съоръжения се изпълнява фундиране от пилоти с диаметър 1,2 м като общата им дължина е около 650 м.

И от Кресна до Сандански вече по магистрала

Мащабни инженерни решения: Мостове и тунели

Обходният път на Кресна ще преминава източно от града, а неговият габарит Г 10.50 ще осигурява две ленти за движение. Трасето започва с първите двеста метра, съвпадащи с път I-1, след което преминава по изцяло нов маршрут.

Централно място в проекта заемат петте мащабни съоръжения:

  • Два тунела: „Кресна 1“ с дължина 359 м и „Кресна 2“ с дължина 231 м.
  • Три моста: Два моста над река Струма с дължини съответно 298 м и 296 м, и едно мостово съоръжение над река Влахинска с дължина 203 м.

Пътят ще пресича река Струма на две места, ще преминава покрай резервата „Тисата“, както и над път I-1 и железопътната линия София - Кулата.

Инфраструктура

Проектът предвижда редица мерки за опазване на околната среда и удобство на пътуващите:

  • Проходи за влечуги: Ще бъдат изградени 22 малки съоръжения (водостоци), които ще изпълняват функцията на "проходи за влечуги", опазвайки биологичното многообразие.
  • Почивка и обслужване: В края на участъка ще има площадка за отдих, където ще могат да бъдат разположени търговски обекти, 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 за хора в неравностойно положение.
  • Земеделски достъп: Четири подлеза ще осигурят двунивово пресичане със селскостопанските пътища, гарантирайки безопасен и удобен достъп за земеделските стопани.
  • Укрепващи съоръжения: Предвидено е изграждането на армонасипни стени в два участъка (37 м и 71 м) и една подпорна джоб стена (119 м).

Срок, изпълнители и стойност

Строителството на обходния път на Кресна стартира на 27 ноември миналата година. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години. Договорният срок за изпълнение на целия лот 3.2.2 е 1286 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2а.

Изпълнител на проектирането и строителните работи е ДЗЗД „Струма - 3.2.2“, в което участват „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас“ АД, Португалия. Стойността на договора за лот 3.2.2 възлиза на 570 239 136.32 лв. (291 558 640.74 евро).

Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС“, състоящо се от „Пътинвест-инженеринг“ АД и „SWS engineering Spa“, Италия, със стойност 9 413 253.89 лв. с ДДС (4 883 860.05 евро).

Разрешиха довършването на "Струма" през Кресненското дефиле

Проектът е част от по-широкия план за лот 3.2.2 на АМ „Струма“, включващ участъка Крупник - Кресна и обходния път на гр. Кресна. През 2023 г. беше завършено и доизграждането на пътния възел „Кресна“ с три нови пътни връзки, осигуряващи безопасна и безконфликтна връзка между път I-1/Е-79 и участъка Кресна - Сандански от АМ „Струма“. С реализацията на тези етапи, пътуването от Кресна до Сандански ще се осъществява изцяло по автомагистрала, допринасяйки за по-бърз и сигурен транспорт в региона.

Строежът на обходния път на Кресна продължава
9 снимки
а
а
а
а

 

Източник: АПИ    
Обходен път Кресна АМ Струма Лот 322 Мостове Тунели Пътна безопасност Транзитен трафик Строителни съоръжения Биологично многообразие Строителни работи
Последвайте ни
Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Любопитно Преди 32 минути

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Свят Преди 37 минути

Жан-Ноел Баро вече е подал сигнал до правосъдната система за френски пратеник, който се твърди, че е бил в контакт с Епстийн

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Свят Преди 54 минути

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

България Преди 58 минути

Преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното, съобщи председателят на Комисията Александър Колячев

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 1 час

Събитието отново се превърна в истински моден подиум, на който елегантността и изчистените силуети доминираха

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

България Преди 1 час

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България Преди 1 час

Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим

Площад "Александър Невски" и едноименната катедрала в центъра на София

СО обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“

България Преди 1 час

Вносителите на предложението посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 1 час

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за следващите дни обещава неочаквани събития, които могат да променят настроенията, плановете и финансовите перспективи

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Любопитно Преди 1 час

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

България Преди 1 час

Донорът е 57-годишен мъж от Силистра

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Свят Преди 2 часа

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 2 часа

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 2 часа

,

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България Преди 2 часа

Доц. Милен Иванов обясни стъпките за получаване на такъв документ

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Иво Димчев готви голяма промяна във визията си през 2026-а

Edna.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Кюстендилеца: Майсторе, много слабички твоите

Gong.bg

Хокеистка с неуспешен опит да се нареди до Марадона

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg