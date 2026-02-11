АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

Н а обходния път на Кресна ще има три големи моста и два тунела. В момента на обекта работят над 60 тежкотоварни машини и 170 строители като освен тежкотоварните машини има и специализирана сондажна техника за изпълнението на пилоти, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Извършва се почистване на строителната площадка от храсти и дървета и се отстранява хумусният пласт. Работи се по всички подлези за селскостопански пресичания, както и по част от реконструкциите на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните работи за изграждането на едно от тунелните съоръжения, като в момента се укрепват изкопите при предпорталните площадки.

По мостовите съоръжения се изпълнява фундиране от пилоти с диаметър 1,2 м като общата им дължина е около 650 м.

И от Кресна до Сандански вече по магистрала

Мащабни инженерни решения: Мостове и тунели

Обходният път на Кресна ще преминава източно от града, а неговият габарит Г 10.50 ще осигурява две ленти за движение. Трасето започва с първите двеста метра, съвпадащи с път I-1, след което преминава по изцяло нов маршрут.

Централно място в проекта заемат петте мащабни съоръжения:

Два тунела: „Кресна 1“ с дължина 359 м и „Кресна 2“ с дължина 231 м.

Три моста: Два моста над река Струма с дължини съответно 298 м и 296 м, и едно мостово съоръжение над река Влахинска с дължина 203 м.

Пътят ще пресича река Струма на две места, ще преминава покрай резервата „Тисата“, както и над път I-1 и железопътната линия София - Кулата.

Инфраструктура

Проектът предвижда редица мерки за опазване на околната среда и удобство на пътуващите:

Проходи за влечуги: Ще бъдат изградени 22 малки съоръжения (водостоци), които ще изпълняват функцията на "проходи за влечуги", опазвайки биологичното многообразие.

Ще бъдат изградени 22 малки съоръжения (водостоци), които ще изпълняват функцията на "проходи за влечуги", опазвайки биологичното многообразие. Почивка и обслужване: В края на участъка ще има площадка за отдих, където ще могат да бъдат разположени търговски обекти, 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 за хора в неравностойно положение.

В края на участъка ще има площадка за отдих, където ще могат да бъдат разположени търговски обекти, 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 за хора в неравностойно положение. Земеделски достъп : Четири подлеза ще осигурят двунивово пресичане със селскостопанските пътища, гарантирайки безопасен и удобен достъп за земеделските стопани.

: Четири подлеза ще осигурят двунивово пресичане със селскостопанските пътища, гарантирайки безопасен и удобен достъп за земеделските стопани. Укрепващи съоръжения: Предвидено е изграждането на армонасипни стени в два участъка (37 м и 71 м) и една подпорна джоб стена (119 м).

Срок, изпълнители и стойност

Строителството на обходния път на Кресна стартира на 27 ноември миналата година. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години. Договорният срок за изпълнение на целия лот 3.2.2 е 1286 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2а.

Изпълнител на проектирането и строителните работи е ДЗЗД „Струма - 3.2.2“, в което участват „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас“ АД, Португалия. Стойността на договора за лот 3.2.2 възлиза на 570 239 136.32 лв. (291 558 640.74 евро).

Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС“, състоящо се от „Пътинвест-инженеринг“ АД и „SWS engineering Spa“, Италия, със стойност 9 413 253.89 лв. с ДДС (4 883 860.05 евро).

Разрешиха довършването на "Струма" през Кресненското дефиле

Проектът е част от по-широкия план за лот 3.2.2 на АМ „Струма“, включващ участъка Крупник - Кресна и обходния път на гр. Кресна. През 2023 г. беше завършено и доизграждането на пътния възел „Кресна“ с три нови пътни връзки, осигуряващи безопасна и безконфликтна връзка между път I-1/Е-79 и участъка Кресна - Сандански от АМ „Струма“. С реализацията на тези етапи, пътуването от Кресна до Сандански ще се осъществява изцяло по автомагистрала, допринасяйки за по-бърз и сигурен транспорт в региона.