"За свободата": Френски актриси си отрязаха косата в знак на солидарност (ВИДЕО)

В одещи френски актриси, сред които Жулиет Бинош и Изабел Юпер, отрязаха кичури от косите си в знак на солидарност с протестите заради смъртта на иранката Махса Амини, предаде Ройтерс.

Амини беше арестувана на 13 септември в Техеран от иранската нравствена полиция за "неподходящо облекло", а три дни по-късно почина в болница. Случаят предизвика вълна от протести, при които според правозащитници са загинали над 130 души.

"За свободата", каза Бинош, докато режеше кичур от косата си пред камерата.

В протеста се включиха още френски актриси и певици, сред които Марион Котияр и Изабел Аджани.

"Махса Амини беше малтретирана от нравствената полиция до смърт. Всичко, в което беше обвинена тя, бе, че е носила забрадката си по неподходящ начин. Тя е мъртва поради това, че са се показвали няколко кичура от косата й", гласеше текст във видеоклип в Инстаграм, публикуван от акаунта soutienfemmesiran (Подкрепа за жените в Иран).

Публикацията беше широко споделяна в социалните медии, включително Facebook и Twitter.

Снощи шведската евродепутатка Абир ал Сахани отряза от косата си в знак на солидарност с жените в Иран. Тя направи това по време на реч в Европейския парламент в Страсбург.

