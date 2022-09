Смъртта на една 22-годишна жена, която разтърси целия свят

П реди дни младата иранка Махса Амини почина, след като бе задържана от нравствената полиция заради неспазване на строгите правила за носене на хиджаб. Случаят разтърси Иран. Дори и президентът лично е изказал съболезнования на родителите на починалото момиче.

"Вашата дъщеря беше и моя дъщеря", им е казал той по телефона малко преди да отпътува вчера за Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Ебрахим Раиси им е обещал пълно разследване на случая, предаде държавната информационна агенция ИРНА.

Смъртта на Амини породи вълна от възмущение и скръб в цялата страна.

Хаштагът #MahsaAmini е един от най-често използваните в момента в Twitter и Instagram. Предполагаемата насилствена смърт на момичето отекна в целия свят и е повече от сигурно, че в рамките на визитата си в Ню Йорк иранският президент ще се сблъска със случая "Амини". Иранското правителство също не е дало задоволително обяснение на случилото се.

Islamic Republic killed this woman to enforce hijab.



After days in a coma, source said “Mahsa Amini, 22, died today”.



She was beaten up by morality police because of wearing “bad hijab”.



Iranian women are outraged. Forced hijab is the main pillar of religious dictatorship. pic.twitter.com/51EyYwB8iX