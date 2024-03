Вуйчото на Кейт Мидълтън сподели информация за здравето ѝ

В уйчо на принцесата на Уелс, който в момента участва в Celebrity Big Brother на ITV, каза, че тя получава „най-добрите грижи на света“.

Но Гари Голдсмит отказа да говори повече за здравето на Кейт поради "кодекс на етикета".

В социалните медии имаше много спекулации относно здравето на принцесата, след като тя претърпя коремна операция по-рано тази година и отсъства от кралските си задължения.

Друг участник в шоуто пита Голдсмит в кадри, показани в изданието на шоуто в сряда: "Къде е Кейт?"

Той отговори: "Защото тя не иска да говори за... Последното нещо, което ще направя, е... има някакъв кодекс на етикета. Ако бъде обявен, ще ви дам мнение."

По-малкият брат на Карол Мидълтън добави: „Говорих с майка ѝ, сестра ми, тя получава най-добрите грижи на света."

Попитан по време на риалити шоуто дали Кейт ще се върне към публичните си ангажименти, 58-годишният бизнесмен каза: „Тя ще се върне, разбира се, че ще се върне“.

В понеделник следобед тя беше заснета от папараци за първи път след операцията.

Междувременно Министерството на отбраната изтри твърдението на уебсайта си, че тя ще присъства на Trooping the Color това лято.

През 2017 г. Голдсмит беше глобен и получи 12-месечна обществена заповед, след като призна, че е нападнал жена си в пиянски спор, в който тя го обвини, че взема наркотици.

Националната благотворителна организация, която работи за прекратяване на домашното насилие над жени и деца, каза, че включването на мъже, които са били осъдени за насилие, в развлекателна среда е знак за оцелелите, че подобни престъпления "не се приемат насериозно".

„Решението да включим мъж, който е бил обвинен и се е признал за виновен за нападение над съпругата си, в къщата на Celebrity Big Brother, демонстрира липсата на осведоменост, която продуцентският екип има, когато става дума за оцелели от домашно насилие“, говорител на каза благотворителната организация.

