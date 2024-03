Новата снимка на Кейт Мидълтън е нова криза за Бъкингамския дворец

Т аблоидите разпространиха снимка на Кейт Мидилтън, докато тя се вози на пътническата седалка на автомобил, управляван от майка ѝ Карол Мидълтън. Принцесата на Уелс не е виждана от Коледа.

Натискът върху двореца Кенсингтън да публикува снимка на Кейт се увеличаваше, тъй като в социалните медии се появиха диви теории, включително твърденията на испански журналист, че тя е в медикаментозна кома, които помощниците заявиха пред Newsweek, че са "нелепи".

Kate Middleton surfaces for the first time after surgery and wild conspiracy theories in new photos https://t.co/If1V9Is08C pic.twitter.com/y5fn36kdLV — New York Post (@nypost) March 4, 2024

Нито една британска медия досега не е пуснала снимките, като някои от тях, включително кралският редактор на ITV Крис Шип, публично посочиха като причина личния ѝ живот.

Той написа в X: "Има снимка на принцесата на Уелс. Не ги публикуваме от уважение към личния ѝ живот, докато се възстановява от операцията си в срока, който ни беше даден за това. Доколкото ми е известно, никой друг британски телевизионен оператор или вестник също не е публикувал снимките".

Този ход може би е нещо повече от уважение, тъй като правата на личен живот във Великобритания и Европа са по-силни, отколкото в Америка.

Въпреки това Бъкингамският дворец може би няма да може да направи почти нищо по отношение на TMZ, тъй като това е издание, базирано в САЩ.

За принц Уилям обаче ще бъде двойно по-неприятно, че фотографът и уебсайтът не само са нарушили личния живот на Кейт, но и са спечелили значителни суми от това.

Възможно е да възникнат и въпроси дали фотографът е имал възможност да спечели пари от снимката именно защото дворецът не е пожелал да пусне такава доброволно по-рано.

Kate Middleton spotted for the first time after surgery and wild conspiracy theories in new photos https://t.co/8mZ91y3KG3 pic.twitter.com/QDFxc7wAZU — New York Post (@nypost) March 4, 2024

В изявление на двореца Кенсингтън от 17 януари се съобщава за операцията на Кейт, като същевременно се пледира за запазване на личния живот.

То гласеше: "Нейно кралско височество принцесата на Уелс беше приета в лондонска клиника вчера за планирана коремна операция. Операцията беше успешна и се очаква тя да остане в болницата от десет до четиринадесет дни, преди да се върне у дома, за да продължи възстановяването си.

Въз основа на настоящите медицински препоръки е малко вероятно тя да се върне към публичните си задължения преди Великден.

Принцесата на Уелс оценява интереса, който това изявление ще предизвика. Тя се надява, че обществеността ще разбере желанието ѝ да запази колкото се може повече нормалността за децата си; както и желанието ѝ личната ѝ медицинска информация да остане поверителна".

Kate Middleton surfaces for the first time after surgery and wild conspiracy theories in new photos https://t.co/7GgtHe1wCS pic.twitter.com/p7rfOOAjYB — New York Post (@nypost) March 5, 2024

"Поради това дворецът Кенсингтън ще предоставя актуална информация за напредъка на Нейно кралско височество само когато има значителна нова информация за споделяне.

Принцесата на Уелс желае да се извини на всички засегнати за това, че трябва да отложи предстоящите си ангажименти. Тя очаква с нетърпение да възстанови колкото се може повече от тях във възможно най-кратък срок."