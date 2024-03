Вуйчото на Кейт Мидълтън влезе в британския "ВИП Брадър"

В уйчото на принцесата на Уелс Катрин се присъедини към британското телевизионно реалити шоу "Биг Брадър" за знаменитости, предаде Ройтерс.

С присъствието си 58-годишният Гари Голдсмит предлага на милионите зрители примамливата перспектива да разказва клюки за британското кралско семейство на съквартирантите си.

Голдсмит е по-малкият брат на Карол Мидълтън, майката на принцесата на Уелс. Той беше гост на сватбата на Кейт с принц Уилям през 2011 г.

Gary Goldsmith pleaded guilty to one count of assault by beating in 2017; he knocked his wife to the ground. Now he's on #CBBUK.



Dishing up hate-for-profit as entertainment in the hope he slags off Harry and Meghan. The Meghanomics is strong in ITV. Urgh.pic.twitter.com/pV6WOWa4JG