Обявиха първото официално събитие за принцеса Кейт след операцията ѝ

К атрин, принцеса на Уелс, ще присъства на празненствата по случай рождения ден на своя свекър крал Чарлз III на 8 юни - първото официално събитие, което е потвърдено след претърпяната през януари операция, съобщиха от Министерството на отбраната, предаде АФП.

Британската армия публикува ангажимента на официалния си уебсайт, като съобщи, че Катрин, която е омъжена за престолонаследника принц Уилям, ще помогне за прегледа на войниците в рамките на ежегодната церемония Trooping the Colour.

Britain's Princess of Wales is to carry out her first major engagement since undergoing abdominal surgery in January, when she reviews Trooping the Colour, in June https://t.co/EkKIOmPPon

От офиса на двореца Кенсингтън на Кейт и Уилям не са потвърдили появата ѝ на събитието.

Междувременно кралят, който в момента се лекува от рак, ще направи преглед на войниците по време на основното събитие Trooping the Colour на 15 юни, според армейския уебсайт.

Чарлз проведе лична аудиенция с министъра на финансите Джереми Хънт преди официалното обявяване на бюджета на правителството на 6 март.

Британският държавен глава беше заснет да се ръкува с Хънт, докато той го посрещаше в Бъкингамския дворец в центъра на Лондон.

На 4 март Кейт беше забелязана на публично място за първи път, откакто претърпя коремна операция в средата на януари, според снимки, публикувани от американските медии.

The Princess of Wales is to carry out her first major engagement since her operation when she reviews Trooping the Colour in June.https://t.co/2HaVSzS84c