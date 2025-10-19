Свят

Нетаняху: Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", каза той

19 октомври 2025, 07:09

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено
Русия губи войници за минимални териториални печалби

Русия губи войници за минимални териториални печалби
Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски
Тръмп призова Украйна и Русия

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"
Аферата

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри
Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ
Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен
Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази вечер, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за  прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес.

(Във видеото: След като Израел и "Хамас" се споразумяха за мир: Колко дълго ще продължи спирането на огъня в Газа?)

Втората фаза "включва също така разоръжаването на "Хамас", или по-точно демилитаризацията на ивицата Газа, а преди това – конфискацията на оръжията на "Хамас", заяви Нетаняху в ефира на израелския "Канал 14".

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", допълни израелският лидер.

Конфликтът между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“ в ивицата Газа е дългогодишен, но навлезе в особено интензивна фаза след ескалацията през октомври 2023 г. В центъра на израелската стратегия стои категоричното изискване на премиера Бенямин Нетаняху за елиминиране на „Хамас“ като военна и управленска сила, както и за пълна демилитаризация на ивицата Газа.

През последните месеци Нетаняху многократно подчерта, че войната няма да приключи, докато не бъдат постигнати всички цели – унищожаване на военния потенциал на „Хамас“, освобождаване на всички израелски заложници и гарантиране, че Газа няма да представлява заплаха за Израел. Той отхвърля предложения за трайно прекратяване на огъня, които не включват тези условия.

На фона на твърдата позиция на Израел, международни посредници – включително САЩ, Египет и Катар – продължават усилията си за постигане на споразумения за прекратяване на огъня и размяна на заложници. Преговорите обаче често се сблъскват с трудности и взаимни обвинения в промяна на условията в последния момент.

Израелските власти дадоха да се разбере, че дори след приключването на „интензивната фаза“ на боевете, военните операции ще продължат, докато „Хамас“ не престане да контролира Газа.

В международен план действията на Израел в ивицата Газа предизвикаха съдебни и политически последици. През октомври 2025 г. Международният наказателен съд в Хага отхвърли обжалването на Израел срещу издадените заповеди за арест на премиера Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения във военни престъпления.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Бенямин Нетаняху Война Израел-Хамас Хамас Ивицата Газа Споразумение за прекратяване на огъня Разоръжаване Демилитаризация Израел Конфискация на оръжия Втора фаза
Последвайте ни

По темата

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

pariteni.bg
Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 10 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 10 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 9 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 11 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Затвориха писта на летището в Мюнхен заради &quot;подозрителни дейности&quot;</p>

Затвориха писта на летището в Мюнхен заради "подозрителни дейности", търсят дронове

България Преди 16 минути

Два полета са били пренасочени по време на затварянията

<p>Разногласия спират възстановяването на военната служба в&nbsp;Германия</p>

Проучване: Повечето германците са против задължителната военна служба на лотариен принцип

Свят Преди 21 минути

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система

<p>Почина създателката на &quot;Еразъм&quot;&nbsp;</p>

Почина създателката на "Еразъм", чиято мисия бе мир в Европа

Свят Преди 39 минути

Програмата, управлявана от ЕС, насърчава по-тясно сътрудничество между висшите учебни заведения в цяла Европа

<p>Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел&nbsp;</p>

Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел

Свят Преди 49 минути

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

България Преди 53 минути

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Любопитно Преди 1 час

През 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Свят Преди 1 час

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

Рилски манастир

България почита своя небесен покровител на този ден

България Преди 1 час

Днес е и денят на българския лекар

Петрич

19 октомври: Изстрелът, който доведе до Петричкия инцидент

България Преди 1 час

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 9 часа

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 10 часа

Феномените спечелиха предимство за предстоящата териториална битка

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

Любопитно Преди 11 часа

Сър Дейвид, който е само на осем месеца от своя 100-годишен юбилей, не присъства на събитието

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Свят Преди 11 часа

Причината за експлозията е неясна

България получи още два нови самолета F-16

България получи още два нови самолета F-16

България Преди 12 часа

Самолетите бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

България Преди 12 часа

Шофьорката е заловена след издирвателни действия на СДВР

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

България Преди 13 часа

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление", заяви министър Караджов

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Слана призори в понеделник

sinoptik.bg
1

Пустинята Атакама разцъфна

sinoptik.bg

19 октомври - празник на свети Иван Рилски Чудотворец!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 октомври, неделя

Edna.bg

Левски гостува на коравия Черно море в опит да увеличи преднината си на върха

Gong.bg

ЦСКА няма право на грешка срещу новака Добруджа

Gong.bg

Усещане за късно лято в края на седмицата

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Тайните на загадъчното светилище Демир Баба Теке

Nova.bg