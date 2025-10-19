Нетаняху: Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази вечер, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес.

(Във видеото: След като Израел и "Хамас" се споразумяха за мир: Колко дълго ще продължи спирането на огъня в Газа?)

The International Criminal Court in The Hague dismissed on Friday Israel's appeal against arrest warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant for alleged war crimes in the war against Hamas in Gaza. https://t.co/dGweQTdnJW — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 19, 2025

Втората фаза "включва също така разоръжаването на "Хамас", или по-точно демилитаризацията на ивицата Газа, а преди това – конфискацията на оръжията на "Хамас", заяви Нетаняху в ефира на израелския "Канал 14".

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", допълни израелският лидер.

Конфликтът между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“ в ивицата Газа е дългогодишен, но навлезе в особено интензивна фаза след ескалацията през октомври 2023 г. В центъра на израелската стратегия стои категоричното изискване на премиера Бенямин Нетаняху за елиминиране на „Хамас“ като военна и управленска сила, както и за пълна демилитаризация на ивицата Газа.

През последните месеци Нетаняху многократно подчерта, че войната няма да приключи, докато не бъдат постигнати всички цели – унищожаване на военния потенциал на „Хамас“, освобождаване на всички израелски заложници и гарантиране, че Газа няма да представлява заплаха за Израел. Той отхвърля предложения за трайно прекратяване на огъня, които не включват тези условия.

На фона на твърдата позиция на Израел, международни посредници – включително САЩ, Египет и Катар – продължават усилията си за постигане на споразумения за прекратяване на огъня и размяна на заложници. Преговорите обаче често се сблъскват с трудности и взаимни обвинения в промяна на условията в последния момент.

Израелските власти дадоха да се разбере, че дори след приключването на „интензивната фаза“ на боевете, военните операции ще продължат, докато „Хамас“ не престане да контролира Газа.

В международен план действията на Израел в ивицата Газа предизвикаха съдебни и политически последици. През октомври 2025 г. Международният наказателен съд в Хага отхвърли обжалването на Израел срещу издадените заповеди за арест на премиера Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения във военни престъпления.